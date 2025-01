Cecilia Sala, Meloni “Intenso lavoro di triangolazione diplomatica”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri é stata una bella giornata per il sistema Italia, é stata una bella giornata per me, non ho provato un’emozione piú grande in questi due anni rispetto a quella di ieri, quando ho chiamato la mamma di Cecilia Sala per annunciarle che la figlia stava rientrando in Italia”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa annuale organizzata a Montecitorio dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare. “Su un caso cosí complesso intervengono moltissimi fattori – ha aggiunto -. Non é un lavoro che ho fatto da sola, intervengono molte questioni, é stato un complesso lavoro di triangolazione diplomatica, con gli Stati Uniti e l’Iran. Non c’é stato un momento di svolta, sono stati messi insieme una serie di tasselli. Le interlocuzioni con l’Iran sono soprattutto di natura diplomatica e di intelligence”. “In Iran sono presenti oltre 500 italiani, bisogna essere molto attenti a come ci si muove. Per quanto riguarda il caso di Abedini il caso é al vaglio del ministero della Giustizia, tecnico e politico”, ha sottolineato Meloni. “Bisogna continuare a discutere anche con i nostri amici americani – ha aggiunto -. Ne avrei parlato anche con il presidente Biden, ma la visita a Roma é stata annullata” per l’incendio di Los Angeles. “Le interlocuzioni ci saranno, il lavoro é ancora molto complesso”, ha sottolineato Meloni. “Sulle dimissioni di Elisabetta Belloni ho letto molte ricostruzioni che non corrispondono a veritá, l’ambasciatrice Belloni ha deciso di anticipare la scadenza del suo incarico per evitare di finire nel tritacarne che di solito accompagna nomine cosí importanti”, ha detto poi il premier rispondendo a una domanda sulle dimissioni del direttore del Dis. “Elisabetta Belloni é un funzionario capace, di lungo corso la mia stima e il rapporto con lei sono inalterati – ha aggiunto -. Prevedo che il suo percorso non termini qui. Le vicende di questi giorni non c’entrano niente con le sue dimissioni”. Poi l’annuncio che il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio nominerá il prefetto Vittorio Rizzi nuovo direttore del Dis. – Foto xb1/Italpress – (ITALPRESS). xc3/sat/red 09-Gen-25 12:15

