Chivu “Al momento non possiamo fare molto piú di cosí”

Il tecnico dell’Inter: “Veniamo da nove mesi di battaglie, cerchiamo di trovare le energie giuste”. ROMA (ITALPRESS) – Di solito in questo periodo dell’anno i calciatori sono sparsi per il mondo in vacanza, per ricaricare le batterie in attesa di ricominciare. Chi é al Mondiale per Club, invece, si trova immerso in un torneo ufficiale nel quale ogni partita é una partita vera, da affrontare peró con una stagione nelle gambe e, specialmente nel caso dell’Inter, nella testa. Al debutto contro il Monterrey lo si é visto chiaramente, la stanchezza fisica e mentale c’é e Cristian Chivu, alla vigilia della gara contro i giapponesi dell’Urawa, non l’ha nascosto. “Veniamo da nove mesi di battaglie, cerchiamo di trovare le energie giuste per affrontare una squadra ordinata e pulita. Col Monterrey abbiamo fatto una partita seria, cercando di fare del nostro meglio. Abbiamo tirato fuori la nostra miglior versione di questo momento, abbiamo aggiunto la reazione e l’orgoglio. Non si puó fare tanto al momento, prima del Monterrey avevamo fatto solo due allenamenti al completo, poi dopo la partita abbiamo concesso 48 ore per riprendersi. Questo non é un ritiro estivo dove provi novitá, si possono fare richieste e provare cose che tra l’altro hanno giá fatto in precedenza”, ha detto il neo allenatore dei nerazzurri. Ci sono cose da correggere (“Vorrei vedere del cinismo. Abbiamo sbagliato situazioni che potevano facilitare l’andatura della partita”) ed errori da non ripetere (“Magari nella manovra siamo stati un po’ leziosi, potevamo far meglio. Sono cose di cui abbiamo parlato e su cui abbiamo lavorato, per cui mi aspetto miglioramenti da questo punto di vista”), pur partendo dalle basi della scorsa stagione, nonostante giá nella prima gara si siano viste alcune novitá come il cambio di sistema di gioco a centrocampo e l’utilizzo del trequartista: “A volte il centrocampo puó essere a due, altre volte a quattro o a tre. Perchê quelli sotto la punta io li considero centrocampisti che invadono l’area con piú facilitá. Rimaniamo sulle cose fatte per non perdere certezze, ma parliamo di giocatori evoluti che sanno fare determinate cose e capiscono al volo le nostre richieste”. Il tutto con l’idea di avere una squadra padrona del gioco, come in passato l’Inter ha dimostrato di saper fare: “Tutti gli allenatori vorrebbero una squadra dominante perchê bisogna tirar fuori tecnica, personalitá, voglia di tenere in mano il pallino del gioco e delle situazioni sia quando si attacca in verticale che quando si gioca in accerchiamento. Penso sia l’obiettivo di tutti gli allenatori. Anche noi lo vorremo fare in un futuro breve, magari giá da domani, quando avremo a disposizione piú tempo per fare un altro tipo di lavoro”. Idee chiare che Chivu cerca di trasmettere ai suoi dal primo giorno, con una squadra che sta cercando di voltare pagina e di applicare le nuove richieste dell’allenatore. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xh1/pdm/red 21-Giu-25 08:45

