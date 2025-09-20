Chivu “Il rumore dei nemici fa parte del gioco, Lautaro c’é”

agenzia

“il valore che ci dá in mezzo al campo Calhanoglu per noi é fondamentale” MILANO (ITALPRESS) – “Il rumore dei nemici fa parte del gioco, é sempre stato d’attualitá. Ho mille altre cose a cui pensare. Tiro avanti per la mia strada, sono preso dalle cose da fare per aiutare i ragazzi. La squadra merita di essere difesa perchê é forte. A marzo tutto il mondo ne parlava e poi c’é stata qualche disgrazia. Non dobbiamo mai dimenticare che la squadra ha fatto una stagione con attributi e qualitá. Ha mille altri aggettivi che non voglio citare. Mi permette di stare sereno e tranquillo”. Cosí Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa in vista della sfida con il Sassuolo, in programma domani alle 20.45 a San Siro. “La maturitá deve essere abbinata alla concretezza e al gioco per portare a casa il risultato – ha sottolineato l’allenatore nerazzurro -. Lautaro? Oggi si é allenato con noi, si é messo a disposizione. Un capitano deve fare questo, mi fa piacere che non si é mai tirato indietro. Mercoledí non riusciva a camminare ed é venuto con noi in panchina”. Poi un simpatico siparietto: “Se gioca Josep Martinez? Un Martinez giocherá”, ha detto ridendo. Chivu ha poi parlato anche degli avversari, i neroverdi di Grosso: “Loro sono una squadra preparata e insidiosa e ci puó mettere in difficoltá. Bisogna essere pronti sotto tutti i punti di vista”. Sulla gestione del gruppo: “Quello che ho sempre detto, é la meritocrazia che conta. Il primo undici é importante e sono piú importanti anche i cambi perché spostano l’andatura della partita. A Torino l’avevamo ribaltata con i cambi e voglio premiare l’atteggiamento della squadra. L’opportunitá arriverá sempre. Prima o poi tutti avranno opportunitá di giocare e di subentrare. Tengo sempre presente questo e questa sensibilitá”. Infine, su Calhanoglu: “Per noi é importante il valore che oggi ci dá in mezzo al campo, é fondamentale”. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). xd6/gm/red 20-Set-25 14:37

