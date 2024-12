Cinque modelli Mazda per i neopatentati

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada 2024, che prevede una serie di norme volte ad aumentare la sicurezza alla guida aumentano i modelli Mazda per i neopatentati. In tale contesto il marchio giapponese rafforza la sua presenza in questo segmento aggiungendo alla Mazda2, ora disponibile nella motorizzazione termica da 75 CV e quella Mild Hybrid da 90 CV, anche la nuova Mazda2 Hybrid. Inoltre, si aggiungono le nuove Mazda3 e CX-30 con il rinnovato motore da 140 CV e il crossover MX-30, in versione elettrica e R-EV. Tra i modelli disponibili per i nuovi conducenti spiccano le nuove Mazda3 2025 e CX-30 2025, migliorate in termini di prestazioni, connettivitá e comfort rispetto ai precedenti modelli. Entrambe le vetture sono ora dotate di un nuovo motore e-Skyactiv G 2.5L da 140 CV piú, efficiente e prestazionale. Inoltre, includono l’integrazione dell’assistente vocale Alexa e un sistema di navigazione evoluto e ora connesso. Altra novitá é la Mazda2 Hybrid, compatta e perfetta per la cittá, rinnovata nel 2024 in termini di sicurezza e nel suo line-up. Infine, troviamo la Mazda MX-30 sia in versione EV 100% elettrica che in versione R-EV con l’esclusivo generatore di energia Wankel. Con il Nuovo Codice della Strada 2024 sono stati cambiati i parametri per classificare i veicoli che possono essere guidati dai neopatentati. In particolare, un neopatentato potrá guidare auto con una potenza specifica, riferita alla tara, fino ai 75 kW/t. Per le auto elettriche o plug-in, il limite riguardante la potenza specifica sará stabilito in 65 kW/t batteria compresa. In ogni caso, per tutte le autovetture, la potenza massima consentita sará di 105 kW, ovvero 142 CV. I limiti per i neopatentati saranno validi per un periodo di tre anni dalla data di conseguimento della patente di guida anzichê un anno. I nuovi limiti non sono retroattivi e pertanto si applicano ai titolari di patenti di guida conseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Grazie a questi parametri, i nuovi conducenti avranno a disposizione nella gamma Mazda un’ampia scelta di vetture, in diverse versioni, capaci di adattarsi a qualsiasi esigenza e stile di vita. La costruzione umanocentrica, marchio di fabbrica di ogni Mazda, nonchê la perfetta posizione di guida, permettono al conducente di entrare in sintonia con l’auto sin dal primo momento, cosí che possa sentire di avere il pieno controllo su di essa anche in condizioni difficili; caratteristica preziosa e imprescindibile per la sicurezza dei neopatentati. Inoltre, la tecnologia intuitiva e la struttura del telaio, unita a una ragionata e studiata erogazione della potenza, sembrano trasformare l’auto in una estensione del proprio corpo, regalando delle reazioni sempre prevedibili e facilmente controllabili. Infine, le tecnologie innovative dei materiali conferiscono leggerezza alle auto Mazda, permettendo un coinvolgimento di guida unico che favorisce una facile e intuitiva manovrabilitá anche in situazioni di emergenza. foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 16-Dic-24 13:51

