Cinque nuove misure per pneumatico moto ContiRoad

MILANO (ITALPRESS) – Lo pneumatico Sport Touring di Continental ContiRoad amplia il proprio raggio di azione ed é ora disponibile anche per moto di cilindrata fino a 300 cc. Le cinque nuove dimensioni di questo prodotto all-rounder e sportivo entreranno progressivamente in commercio nel secondo trimestre del 2024 e includono due anteriori da 17 pollici nelle misure 100/80 e 110/70 e tre posteriori, sempre da 17 pollici, nelle misure 130/70, 140/70 e 150/60. Con le cinque nuove dimensioni entry-level, Continental risponde alle esigenze dei motociclisti che viaggiano in sella a moto con una cilindrata compresa tra 125 e 300 cc, permettendo loro di esprimere il massimo potenziale in termini di prestazioni. Queste cilindrate sono sempre piú popolari per il costo, l’efficienza e l’adattabilitá, e stanno convincendo sempre piú clienti nei principali mercati dell’Asia, del Nord e del Sud America e dell’Europa. Per esempio, la classe di cilindrata compresa tra 250 e 499 cc ha triplicato la sua quota di mercato in Germania negli ultimi dieci anni, passando dal 4,7% al 14%. Per le sue caratteristiche, ContiRoad é identificabile come uno pneumatico di tipo diagonale, in grado di bilanciare perfettamente le performance nell’utilizzo piú sportivo con il piacere di guida nell’uso quotidiano e in qualsiasi condizione atmosferica. La sua mescola di silice ottimizzata offre un’aderenza particolarmente buona sul bagnato e, quindi, maggiore sicurezza. Per il disegno del battistrada, gli ingegneri Continental si sono ispirati a quello di pneumatici radiali piú grandi. Inoltre, piú materiale nelle zone di maggiore usura del profilo garantisce una durata superiore e riduce il costo chilometrico dello pneumatico. La carcassa e il profilo di ContiRoad sono progettati per assicurare un comportamento dinamico coinvolgente e, al contempo, un’elevata stabilitá a velocitá piú sostenute, anche a pieno carico. A tutto questo contribuisce una rapida capacitá di entrata in temperatura della gomma. “I nostri cinque nuovi pneumatici con struttura diagonale assicurano grande facilitá di utilizzo e un altrettanto elevato piacere di guida. ContiRoad, inoltre, offre un feeling molto diretto quando si alza il ritmo” afferma Gonasagren Nair, Product Manager Motorcycle Tires di Continental. Questo é garantito dalla perfetta interazione tra battistrada, struttura e mescola. Il risultato é una superficie di contatto dal carattere molto sportivo che assicura un ottimo rapporto tra chilometraggio, stabilitá e auto-smorzamento. Per quanto riguarda l’aderenza, sia su bagnato sia su asciutto, ContiRoad puó competere anche con pneumatici dalle caratteristiche ben piú sportive. La sua versatilitá e la sua capacitá di adattarsi ai piú disparati stili e condizioni di guida lo rendono adatto ad affrontare anche le strade piú dissestate. foto: ufficio stampa Continental (ITALPRESS). tvi/com 25-Mar-24 12:48

