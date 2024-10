Cittadinanza, Salvini “Macché Ius Italie, linea dura sui migranti”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Io non amo perdere tempo nel dibattito su come dare piú cittadinanze. È un dibattito surreale. Noi dobbiamo impegnarci solamente sugli stipendi, sulle pensioni e su come aiutare le imprese: siamo il paese europeo che oggi concede piú cittadinanze. Il problema non si pone. Io mi rifiuto anche solo di prendere in esame qualsiasi proposta in questo senso anzi aggiungo la proposta della Lega su cui chiederemo alla maggioranza cosa ne pensa é di togliere la cittadinanza agli immigrati che delinquono”. Lo dice il vicepremier e ministro delle Intrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in una intervista a “Il Giornale” sulla proposta di Antonio Tajani di uno Ius Italie per ottenere la cittadinanza italiana. “Io quando ti do la cittadinanza é come se ti dessi il duplicato delle chiavi di casa mia; se poi tu mi fai il festino a base di droga sesso e mi sfasci casa io te le tolgo le chiavi. Non mi stupisce se queste cose della cittadinanza facile le dice la sinistra che non sa di che cosa occuparsi. Sono cose che con noi non c’entrano niente. Con gli alleati mi trovo d’amore e d’accordo e governeremo insieme per altri tre anni” conclude il leader del Carroccio. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). tvi/red 08-Ott-24 08:57

