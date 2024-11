Clement Noel vince il primo Slalom di Cdm a Levi

agenzia

Nessun italiano si é qualificato per la seconda manche LEVI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – Clement Noel ha vinto il primo slalom maschile della stagione di sci alpino, a Levi. Il francese, con il tempo di di 1’53″98, ha preceduto di 80 centesimi Henrik Kristoffersen, risalito dall’11/o posto. Al terzo posto l’elvetico Loic Meillard a 95 centesimi, tornato subito ad alto livello dopo aver saltato l’opening di Soelden. Ancora quarto Luca Pinheiro Braathen, esattamente come a Soelden, a conferma che il neobrasiliano é giá vicinissimo a tornare al vertice sia fra le porte del gigante che negli slalom. 1″05 il suo distacco, ma sono sei le posizioni recuperate nella seconda manche. Bel ritorno anche quello di Tanguy Nef, quinto a 1″36. Nessun italiano si era qualificato per la seconda manche. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). pc/red 17-Nov-24 14:21

