Cleveland fa 13, Denver vince all’overtime con super Jokic

Cavaliers inarrestabili a Charlotte, storica tripla doppia per il fuoriclasse serbo dei Nuggets ROMA (ITALPRESS) – Cavaliers inarrestabili nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet dello Spectrum Center di Charlotte, di fronte a oltre 19mila spettatori, Cleveland ottiene il tredicesimo successo consecutivo superando in volata gli Hornets per 118-117. Brivido finale regalato dalla ‘mano calda’ di Bridges, che da quasi metá campo fallisce la tripla del sorpasso a fil di sirena: per l’idolo di casa, un bottino personale di 46 punti e il titolo onorifico di top-scorer della serata (24 di Mitchell e 20 di Garland per il quintetto ospite). Spettacolo memorabile per i quasi ventimila spettatori della Ball Arena di Denver: i Nuggets fanno festa all’overtime piegando la resistenza dei Phoenix Suns per 149-141 con una storica tripla doppia di Jokic, capace di confezionare 31 punti, 22 assist e 21 rimbalzi. La franchigia dell’Arizona, che era riuscita a trascinare i rivali al supplementare dopo una grande rimonta, puó solo consolarsi con i 34 punti messi a segno da Booker e i 29 di Durant. Affermazioni esterne per Memphis e Minnesota. I Grizzlies violano l’impianto dei Dallas Mavericks per 122-111 sfruttando la vena realizzativa di Morant, in grado di contribuire alla causa dei suoi con 31 punti all’attivo; i Timberwolves mettono al tappeto al fotofinish Miami Heat per 106-104 con 51 punti complessivi della coppia di ‘bomber’ formata da Adebayo e Herro. Vittorie casalinghe per i Toronto Raptors e Oklahoma City Thunder, che si impongono rispettivamente su Utah Jazz (118-109, 34 punti di Quickley) e Portland Trail Blazers (107-89, 30 di Wiggins). E fanno festa sul proprio parquet anche i Sacramento Kings e i Los Angeles Clippers, usciti trionfatori nel faccia a faccia con i San Antonio Spurs (127-109) e i New York Knicks (105-95). – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 08-Mar-25 09:26

