Clima, Mattarella “Conseguenze nefaste dai nostri ritardi”

ROMA (ITALPRESS) – “L’intensificazione della frequenza delle catastrofi naturali é sotto gli occhi di tutti e condiziona ogni aspetto della nostra vita, devastando interi territori, mietendo vittime. Di fatto, le conseguenze del cambiamento climatico, e dei nostri ritardi nella sua mitigazione, privano dell’elementare diritto alla vita molte persone, costringendole spesso alla fuga dai luoghi che abitano, in cerca di sopravvivenza. Se vogliamo lasciare alle future generazioni un pianeta che possa prosperare e vivere in pace dobbiamo compiere tutti insieme progressi decisivi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervendo a Bonn a un seminario delle Nazioni unite sul clima. “Le conseguenze dei nostri ritardi sono sotto gli occhi di tutti e sempre nefaste”, ha aggiunto. Per il capo dello Stato “esiste l’urgenza di una transizione energetica che sia concreta, pragmatica, sostenibile ed efficace”. “Per troppo tempo abbiamo affrontato in modo inadeguato la questione della tutela dell’ambiente e del cambiamento climatico, opponendo artificiosamente fra loro le ragioni della gestione dell’esistente a quelle del futuro dei nostri figli e nipoti. Inadeguato perchê – ha evidenziato – abbiamo pensato di poterlo affrontare procedendo in ordine sparso, con risposte ordinarie, con strumenti obsoleti. E invece é soltanto attraverso la cooperazione tra Stati, obiettivi condivisi e risorse straordinarie possiamo imprimere l’indispensabile accelerazione alla lotta al cambiamento climatico e alla transizione energetica globale”, ha spiegato Mattarella, sottolineando che “Germania e Italia insieme possono dare un esempio concreto di responsabilita’ e cooperazione”. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). fsc/red 28-Set-24 13:16

