Commissione Ue rivede dazi su import auto elettriche cinesi

agenzia

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nell’ambito dell’indagine in corso, la Commissione europea ha divulgato alle parti interessate il progetto di decisione per imporre dazi compensativi definitivi sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria (BEV) dalla Cina. L’obiettivo é dare alle parti interessate l’opportunitá di commentare, come é stato fatto anche nella fase provvisoria. Una volta che la Commissione avrá analizzato tutti i commenti delle parti interessate e gli Stati membri avranno espresso il loro parere, la decisione finale sará pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Previsto un leggero adeguamento delle aliquote del dazio proposte: BYD 17%, Geely 19,3%, Saic 36,3%, altre societá collaboranti 21,3%. Tutte le altre societá non collaboranti 36,3%. La Commissione ha deciso di concedere un’aliquota del dazio individuale a Tesla come esportatore dalla Cina, stabilita al 9%. Prevista inoltre la possibilitá per diversi esportatori cinesi e alcune joint venture con produttori Ue, che non esportavano ancora al momento del periodo dell’inchiesta, di beneficiare dell’aliquota del dazio inferiore prevista per le loro societá collegate collaboranti, oltre alla decisione di non riscuotere retroattivamente i dazi compensativi. Le parti interessate hanno anche la possibilitá di richiedere audizioni con i servizi della Commissione il prima possibile e di fornire commenti entro 10 giorni. Le misure definitive devono essere imposte entro e non oltre 4 mesi dall’imposizione dei dazi provvisori. Un regolamento di esecuzione della Commissione contenente le conclusioni definitive dell’inchiesta sará pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro e non oltre il 30 ottobre. Eventuali misure saranno in vigore per 5 anni, prorogabili su richiesta motivata e successiva revisione. (ITALPRESS). – Foto: Agenzia Fotogramma – ads/com 20-Ago-24 16:30

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA