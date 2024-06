Competitivitá e ricerca, il 25 giugno l’Assemblea Assobiotec

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Competitivitá: il nodo della ricerca, il ruolo dell’impresa”. È questo il tema al centro dell’Assemblea 2024 di Assobiotec, l’Associazione nazionale di Federchimica per lo sviluppo delle biotecnologie, in programma martedí 25 giugno alle 11.30 a Roma, all’Auditorium della Tecnica di Confindustria, in Viale Umberto Tupini 65. Dopo i saluti di benvenuto di Fabrizio Greco, presidente di Federchimica Assobiotec, e di Marcella Panucci, capo di Gabinetto del ministero dell’Universitá e della Ricerca, si svolgerá il panel sul tema “Il ruolo del settore privato per supportare il progresso della ricerca”. Interverranno Ilaria Di Lorenzo, vicepresidente di Federchimica con delega a Ricerca e Innovazione; Giorgio Metta, direttore scientifico dell’IIT; Mario Pezzotti, professore di Genetica Agraria all’Universitá di Verona e giá commissario straordinario del Crea ; Agostino Scornajenchi, amministratore delegato e direttore generale di CDP Venture Capital. A seguire sará consegnato l’Assobiotec Award a Maria Grazia Roncarolo, Direttore del Centre for Definitive and Curative Medicine e docente di Pediatria e Medicina alla Stanford University che interverrá anche con un inspiring speech. Lorenzo Pregliasco, co-founder di YouTrend, presenterá quindi i risultati del sondaggio “Le biotecnologie nell’immaginario degli italiani”. “Accompagnare l’evoluzione della ricerca scientifica: le sfide della contemporaneitá” é il tema del panel al quale prenderanno parte Vittorio Bo, direttore del Festival delle Scienze di Roma; Paola De Bernardi, del Dipartimento di Management “Valter Cantino” Universitá di Torino; Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura; Guido Rasi, consulente del ministero della Salute, giá direttore generale dell’EMA, Agenzia Europea per i Medicinali. Modera i lavori la giornalista Maddalena Guiotto. Si potrá seguire l’evento in diretta streaming sul sito assobiotec.federchimica.it. (ITALPRESS). sat/red 24-Giu-24 12:24

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA