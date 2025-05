Comunitá Energetiche, firmato decreto che modifica disciplina incentivi

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che introduce importanti modifiche alla disciplina per l’incentivazione delle Comunitá Energetiche Rinnovabili (CER) e delle configurazioni di autoconsumo. Il provvedimento, applicabile anche alle richieste giá presentate, estende l’ambito della misura finanziata dal PNRR ai comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti. Prevede inoltre una maggiore flessibilitá nei tempi di entrata in esercizio dei progetti, la possibilitá di richiedere un anticipo fino al 30% del contributo, e l’esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche. “Abbiamo lavorato per migliorare l’orientamento dello strumento di incentivazione, con l’obiettivo di facilitare e ampliare la platea dei beneficiari”, ha dichiarato il Ministro Gilberto Pichetto. “Crediamo fortemente nelle Comunitá energetiche come strumento per fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili. Con questo intervento normativo rafforziamo un percorso iniziato oltre un anno fa, volto ad aumentare i benefici ambientali, economici e sociali per le famiglie italiane». Il decreto sará ora trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza, prima della pubblicazione e della successiva entrata in vigore. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). pc/com 16-Mag-25 09:34

