Con Ford BlueCruise sulle autostrade europee si guida senza mani

COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – BlueCruise, la tecnologia di assistenza alla guida di Livello 2 “mani libere, occhi puntati sulla strada” di Ford, é stata approvata dalla Commissione Europea per l’utilizzo in 15 paesi. È l’inizio di una nuova epoca per i viaggi in auto. Grazie alla guida “a mani libere” si potranno percorrere, con meno fatica e stress, oltre 133.000 chilometri di autostrade europee. Il sistema puó essere attivato nei tratti identificati come “Blue Zone”, permettendo di viaggiare nel massimo comfort, e in totale sicurezza, anche attraverso piú paesi. In Italia, il sistema puó essere utilizzato su oltre il 90% della rete autostradale. L’avanzato sistema di assistenza alla guida é ora il sistema piú diffuso nel suo genere in Europa. In Italia, BlueCruise sará disponibile, sulla base della normativa di omologazione nazionale, su tutte le nuove Mustang Mach-E MY24. Ford é stata pioniera nell’introduzione della guida a mani libere in Europa. Nel 2023, BlueCruise é stato il primo sistema del suo genere a ottenere l’approvazione in Gran Bretagna, aprendo la strada a una nuova era di guida. Anche in Spagna, Ford é stata la prima casa automobilistica a offrire ai clienti la possibilitá di guidare a mani libere in autostrada. “Grazie a BlueCruise, la guida in autostrada diventa piú semplice e rilassante, sia nel traffico intenso sia nei lunghi viaggi”, commenta Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato Ford Italia “L’estensione delle Blue Zone anche all’Italia e la possibilitá di offrire questa incredibile tecnologia ai nostri clienti rappresenta una pietra miliare e un’opportunitá incredibile. Oggi possiamo offrire un’esperienza di guida ancora piú sicura e piacevole”. Quando BlueCruise é attivo, il sistema controlla lo sterzo, l’accelerazione, la frenata, il mantenimento della corsia e la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, monitorando la segnaletica orizzontale e verticale, i limiti di velocitá e il traffico. In base all’evoluzione delle condizioni di guida, il sistema é in grado di adattare automaticamente la velocitá, arrivando anche all’arresto completo del veicolo in caso di ingorghi. Durante la guida in una BlueZone, con BlueCruise attivo é possibile togliere le mani dal volante, mantenendo sempre e in ogni caso l’attenzione sulla strada. Una telecamera situata in prossimitá del cruscotto monitora infatti la direzione dello sguardo di chi é al volante, anche in presenza di occhiali da sole, nonchê la posizione della testa, per verificare che non venga distolta l’attenzione. Qualora questo avvenisse, il sistema invierá degli alert al conducente e, se venissero ignorati, provvederá ad arrestare l’auto in totale sicurezza. Il sistema BlueCruise puó essere provato gratuitamente per 90 giorni. Al termine del periodo di prova gratuito é possibile attivare il servizio con abbonamento mensile o annuale. In tutto il mondo, sono oltre 420.000 i veicoli Ford e Lincoln giá circolanti dotati di BlueCruise. Questi veicoli hanno giá percorso, in modalitá “mani libere, occhi puntati sulla strada”, oltre 342 milioni di chilometri, per un totale di oltre 3,1 milioni di ore di guida. foto: ufficio stampa Ford Italia (ITALPRESS). tvi/com 08-Ago-24 10:30

