Con la Bonneville T120 Elvis Triumph celebra il re del rock

ROMA (ITALPRESS) – Nasce per celebrare il mito di Elvis e l’affascinante storia delle Bonneville “Memphis Mafia”: Triumph Motorcycles presenta una splendida edizione limitata della Bonneville piu’ iconica, la T120 Elvis Presley. Assolutamente unica per stile dagli accenti retro’, performance e piacere di guida moderni, arricchita da una colorazione ricca di dettagli, la Bonneville T120 prende numerosi spunti stilistici dalla celebre e performance “Comeback Special” di Elvis del ’68. L’inconfondibile scritta dorata Elvis, insieme alla firma di Elvis Presley, é ben visibile sul serbatoio e sui fianchetti laterali, mentre i fan piú accaniti troveranno altri affascinanti richiami ad Elvis sulla moto. Le strisce del serbatoio Bonneville in Aluminium Silver si abbinano magnificamente ai parafanghi, decorati dai dettagli color oro dipinti a mano. Una finitura cromata di alta qualitá é stata applicata a componenti accuratamente selezionate, incluso il tipico doppio terminale di scarico, aggiungendo dettagli lucenti a questo modello iconico. Questa speciale collaborazione offre agli appassionati di moto e musica un’opportunitá senza precedenti di possedere il proprio pezzo della leggenda di Elvis e Triumph. Limitate a 925 esemplari in tutto il mondo, le moto sono dotate di uno speciale riser manubrio numerato con la firma di Elvis Presley incisa al laser, e ognuna sará consegnata insieme a un disco d’oro Sony. La Bonneville T120 Elvis Presley Limited Edition é dotata di un elegante quadro strumenti sdoppiato, con tachimetro analogico, contagiri e schermo LCD multifunzione integrato, facile da leggere in tutte le condizioni di luce. Dettagli raffinati, come il classico stemma sul serbatoio a 3 barre e le classiche alette del motore lavorate, sono fedeli all’iconica Bonneville del 1959. Combinando prestazioni moderne ed efficienza nei consumi con un carattere senza tempo, il bicilindrico parallelo da 1200 cc offre prestazioni eccellento grazie in primo luogo alla sua coppia, con in piu’ il suono inconfondibilmente “british” dato dal tipico intervallo di accensione di 270°. Specificamente messo a punto per fornire una coppia elevata dai bassi regimi fino ai medi, il T120 é noto per le sue prestazioni esaltanti. Il motore bicilindrico 1200 eroga 105 Nm di coppia massima a un regime molto basso di 3.500 giri al minuto e la sua potenza raggiunge un picco di 80 CV a 6.550 giri al minuto. Grazie al suo sistema di raffreddamento a liquido progettato con attenzione, il motore supera i requisiti EURO 5. Monta una sella biposto che offre comfort per tutto il giorno, con un’altezza ridotta di soli 790 mm. L’ABS di ultima generazione con pinze anteriori flottanti Brembo a doppio pistoncino e dischi da 310 mm offre sensibilitá e potenza eccezionali per una frenata sicura, mentre l’ABS di ultima generazione Triumph e il controllo della trazione disinseribile massimizzano la sicurezza e il controllo. Ricco di tecnologia ad alta specifica, il T120 é dotato di acceleratore ride-by-wire, controllo di trazione disattivabile e cruise control di serie. Il pilota puó selezionare tra le modalitá di guida Rain e Road, che adatteranno il comportamento della moto alle condizioni di guida. Contenuti piú moderni includono luci a led, presa di ricarica USB-A sotto la sella, e l’immobilizer. (ITALPRESS). – Foto: ufficio stampa Triumph – ads/com 25-Giu-24 15:52

