Con la Lazio per ripartire, Conceicao “Si reagisce vincendo”

“Il mio compito é quello di trasmettere il fuoco alla squadra” MILANO (ITALPRESS) – “Dopo Zagabria l’80% dei gol é stato preso perchê accadono cose che succedono una volta sola in stagione”. Cosí Sergio Conceicao, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio, in programma domani alle 20.45 a San Siro. Le ultime tre partite per i rossoneri sono state sicuramente complicate e sono arrivate una dietro l’altra l’eliminazione in Champions League e le due sconfitte con Torino e Bologna, entrambe per 2-1: “Come si reagisce? Vincere, vincere, vincere, vincere, vincere – ha detto Conceicao -. È questo che vogliamo. Siamo coscienti del momento, di quello che é accaduto sia per gli errori nostri sia per quello che non possiamo controllare. Non ci possiamo aggrappare alla sfortuna, ma possiamo lavorare su quello che non va e sugli errori che facciamo. E portare i risultati”. L’impressione a tratti é stata che la squadra non avesse la stessa grinta del tecnico portoghese, ma lui ci tiene a sottolineare il suo lavoro che é quello di trasmettere il fuoco alla squadra, negli spogliatoi e sul campo. Io ci credo veramente. Un titolo lo abbiamo conquistato, possiamo svalorizzarlo, ma é un titolo. Ce n’é ancora uno: solo quattro squadre possono vincere la Coppa Italia e noi possiamo farlo. Possiamo migliorare nel gioco, essendo diversi tatticamente e con una certa disponibilitá fisica. Poi serve la testa, con una mentalitá che deve essere al mille per cento in tutti i secondi della partita”. Da qui alla fine adesso bisogna cambiare marcia: “Cosa mi aspetto? Ho chiesto ai ragazzi di lavorare bene e capire cosa facciamo in allenamento per poi portarlo in partita. Tutti i giorni dobbiamo dare tutti il massimo, la prossima partita é sempre la piú importante. Inutile pensare al futuro. Io nel primo tempo di Bologna ho visto cose positive, poi abbiamo preso un gol dove c’é un fallo. Dopo questo errore dell’arbitro non siamo stati all’altezza, ma non dobbiamo aggrapparci a questo. Dobbiamo essere piú leggeri mentalmente e soprattutto essere piú equilibrati”. Infine, sulla Lazio, che tra l’altro é una delle squadre in cui ha militato in carriera: “Ho vissuto anni stupendi, ma domani sará un’avversaria. E’ una squadra ambiziosa, sono in Europa e hanno un tecnico che sta facendo un lavoro di qualitá. Dopo la Lazio abbiamo due partite in due settimane e lavoreremo su certe cose su cui non abbiamo mai lavorato. Il nostro inizio di stagione é contro la Lazio. A me non piace perdere, la mia angoscia é la stessa di quella dei tifosi – ha concluso Conceicao -. Ho sempre voglia di vincere”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xd6/ari/red 01-Mar-25 14:22

