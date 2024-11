Con la rinnovata brand identity, inizia una nuova era per Jaguar

agenzia

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Prende il via oggi una nuova era per Jaguar. Un brand interamente trasformato, che riprende l’etica del Copy Nothing e che affonda le sue radici nelle parole del suo fondatore, Sir William Lyons. La trasformazione di Jaguar é definita dall’Exuberant Modernism, una filosofia creativa che sottende tutti gli aspetti del nuovo mondo del brand Jaguar. Questa filosofia si affida ad un design audace, ad un pensiero inaspettato e originale, in grado di dare vita ad un carattere del marchio che cattura l’attenzione attraverso un’indomita creativitá. “Jaguar affonda le sue radici nell’originalitá. Sir William Lyons, il nostro fondatore, riteneva che ‘Una Jaguar deve essere una copia di nulla’. La nostra attuale visione di Jaguar prende forma da questa filosofia. Jaguar é un brand rinnovato che é stato costruito intorno al concetto di Exuberant Modernism. È geniale, audace e artisticamente valido in ogni suo aspetto. È unico e impavido, fearless. Quella attuale é una re-immaginazione che recupera l’essenza di Jaguar, riportando il brand ai valori che l’hanno reso cosí tanto amato, rendendolo al contempo attuale per un pubblico contemporaneo. Stiamo creando il nuovo brand per il futuro, ripristinando il suo status di marchio che arricchisce la vita dei nostri clienti e della comunitá Jaguar” dichiara Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer. Quella che sará la nuova era di Jaguar inizia con la presentazione della nuovissima brand identity del marchio, che ne ridefinisce l’unicitá del carattere attraverso un nuovo e spettacolare linguaggio visivo. Il significato é incorporato in ciascuno dei quattro punti cardine del cambiamento, che riflettono i valori del marchio e offrono spunti sul prossimo futuro. La nuova identitá del marchio Jaguar é il suo lettering. È una potente celebrazione del modernismo attraverso forme geometriche, simmetria e semplicitá, che mostra qualcosa di inaspettato fondendo, senza soluzione di continuitá, caratteri maiuscoli e minuscoli in armonia visiva. Questa audace grafica lineare genera una presenza inconfondibile e un’immagine immediatamente riconoscibile per Jaguar, risultando impattante attraverso l’emulazione e l’ordinario. L’utilizzo esuberante del colore é una pietra miliare della nuova brand identity del marchio Jaguar, incorporata nei suoi valori e nella sua associazione con l’arte. Colori primari come il giallo, il rosso e il blu, provenienti dalla tavolozza del pittore, sono i veri mattoni tonali che verranno declinati mediante texture o movimenti cromatici. Il rinnovato “leaper” Jaguar é il nostro prezioso marchio di provenienza. Sempre proiettato in avanti, rappresenta l’eccellenza e il segno distintivo del brand. Il monogramma é un codice espressivo e un segno di un’opera compiuta. Verrá utilizzato come rifinitura o tocco finale. Il 2 dicembre, in occasione della Miami Art Week, Jaguar presenterá “Copy Nothing”, la prima installazione pubblica globale per il suo nuovo marchio, che includerá la manifestazione fisica della sua filosofia creativa Exuberant Modernism attraverso la Design Vision Concept. Questa rappresentazione spettacolare, inconfondibile e sorprendente del reale significato di “Copy Nothing” sará un’anticipazione dell’impavido approccio che caratterizzerá Jaguar nel futuro. La presenza di Jaguar a Miami sancirá il suo sostegno all’espressione artistica, in tutte le sue forme. Attraverso una serie di spazi espositivi meticolosamente progettati in due diverse location, Jaguar condividerá la sua piattaforma con nuovi e innovativi artisti emergenti che condividono la sua etica di Copy Nothing. “Per riportare in auge un marchio cosí rinomato a livello mondiale dovevamo essere impavidi, fearless. Jaguar ha sempre dato il meglio di sê quando ha dovuto sfidare le convenzioni. Questo dogma é riscontrabile oggi nella nostra nuova brand identity e sará ulteriormente svelato nei prossimi mesi. Siamo dinanzi ad un completo reset. Jaguar si trasforma per recuperare la sua originalitá e ispirare una nuova generazione. Sono entusiasta che il mondo veda finalmente la nuova essenza di Jaguar” dichiara Rawdon Glover, Amministratore delegato di Jaguar. foto: ufficio stampa JLR Italia (ITALPRESS). tvi/com 19-Nov-24 16:16

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA