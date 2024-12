Con la Tridente Experience celebrati a Modena i 110 anni di Maserati

agenzia

MODENA (ITALPRESS) – Una due giorni nella cittá della Ghirlandina per celebrare il brand Maserati e i suoi 110 anni nei luoghi simbolo della Casa automobilistica modenese. La Tridente Experience, andata in scena nello scorso fine settimana e pensata per un numero limitato di ospiti, ha saputo unire momenti di passione, lusso ed innovazione capaci di fare immergere nella vera essenza del mondo Maserati. Tra gli ospiti, il Club Maserati Italia, la Famiglia Panini, i nipoti di Ettore Maserati e Matilda De Angelis. Ad accogliere ospiti e partecipanti nella storica sede di viale Ciro Menotti a Modena, con la distintiva torre illuminata di blu per l’occasione, é stato l’atteso e spettacolare unveiling della Maserati GranTurismo 110 ANNIVERSARIO. Questa serie limitata, disponibile in due configurazioni da 55 esemplari ognuna, é nata per celebrare l’anniversario del Brand ed é pronta a scrivere un’altra gloriosa pagina della ultracentenaria storia di Maserati. Ad accompagnare gli ospiti alla scoperta della ricca ereditá e della moderna identitá del brand, l’attrice Matilda De Angelis. Il viaggio della Tridente Experience é proseguito in Piazza Roma tra momenti istituzionali, visite culturali ed intermezzi di leisure, per terminare in serata presso Casa Maria Luigia di Massimo Bottura dove si é svolto un Gala Dinner. Lo chef stellato ha condiviso con gli ospiti una esperienza immersiva nelle sue personali collezioni artistiche e nei sapori autentici delle sue creazioni culinarie. La seconda giornata dell’evento, domenica 1° dicembre, ha visto sfilare 110 Maserati tra modelli attuali e storici. Tra questi ultimi hanno spiccato: la A6GCS Berlinetta, la 3500 del 1960, la 3500GT Spyder del 1961, la Maserati Mistral del 1966, la Ghibli Spyder e la Ghibli SS del 1970, oltre a una Maserati Indy 4200 America del 1971 ed una Maserati Indy America 4700. La parata celebrativa é partita dallo storico plant di viale Ciro Menotti ed ha raggiunto, attraversando la centrale via Emilia, l’Autodromo di Modena. Qui é stato possibile testare le prestazioni di MC20 e GranTurismo del Master Maserati, l’adrenalinica gimkana di GranTurismo e Grecale Folgore, oltre agli hot laps con GT2 Stradale e GT2 di Maserati Corse, vettura che ha segnato il ritorno del marchio nel mondo delle competizioni automobilistiche a ruote coperte. Infine, per scoprire le prestazioni su strada, i partecipanti hanno potuto guidare le vetture della gamma sulle colline modenesi. Oltre alle evoluzioni in pista e su strada, uno spazio dedicato a Maserati MCXtrema e Maserati Tipo Folgore, la vettura che partecipa al FIA Formula E World Championship. Infine, aree dedicate al partner Sparco, alle due GT 110 ANNIVERSARIO con livrea speciale ed al sistema audio Sonus faber. Ad arricchire ulteriormente l’esclusiva esperienza, il coinvolgimento in un laboratorio di cucina tradizionale locale, volto a sottolineare ulteriormente lo stretto legame tra il brand e la cittá di Modena. Guidati da esperti maestri di cucina, gli ospiti hanno potuto apprendere i segreti per creare l’impasto perfetto per la produzione dei classici tortellini. “Sono orgoglioso di avere avuto l’opportunitá di celebrare i primi 110 anni della storia di Maserati e di averlo fatto a Modena. Questa terra é il cuore pulsante di un marchio straordinario, il piú longevo di tutta la Motor Valley italiana, capace di portare nel mondo una visione unica di performance, design, artigianalitá ed innovazione, sinonimo di Italian Luxury. La Tridente Experience ha avvicinato ancora una volta la cittá a Maserati, rafforzandone il legame e raccontandone le eccellenze grazie alla presenza delle piú belle ed iconiche vetture del nostro Brand”, ha dichiarato Santo Ficili, CEO di Maserati. – Foto ufficio stampa Maserati – (ITALPRESS). tvi/com 02-Dic-24 13:01

