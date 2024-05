Con Swift Hybrid in Svezia per tifare Italia all’Eurovision Song Contest

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki, seguirá l’evento canoro piú importante d’Europa, l’Eurovision Song Contest 2024, in programma a Malm÷ dal 7 al 11 maggio prossimi. Saranno Gabriele Corsi, per il quarto anno consecutivo e Mara Maionchi, attesa a ripetere il fortunato debutto di Liverpool 2023, i conduttori dell’edizione italiana dell’Eurovision Song Contest 2024, trasmessa il 7 e il 9 maggio in prima serata su Rai 2, mentre la Finalissima dell’11 maggio andrá in onda su Rai 1. Per raccontare la kermesse canora al pubblico italiano e far sentire il supporto a Angelina Mango, che rappresenterá l’Italia con il brano “La noia”, i due conduttori si muoveranno in Italia e a Malm÷ con la nuova Suzuki Swift Hybrid, l’iconica sportiva compatta della casa di Hamamatsu. L’arrivo all’Arena sará raccontato in tre anteprime che andranno in onda il 7 e il 9 maggio su Rai2 e il 11 maggio su Rai1 prima della messa in onda dell’evento. La quarta generazione dell’hatchback di Suzuki si é evoluta in una compatta raffinata, elegante, dal design pulito con sistemi di sicurezza avanzati che regala un’esperienza di guida urbana dinamica, sicura e divertente. Nuova Swift Hybrid mantiene il design e le proporzioni iconiche delle generazioni passate ma propone forme del tutto inedite. Il Centro Stile Suzuki di Torino, uno dei tre centri di design di Suzuki a livello mondiale, ha contribuito al suo design. La carrozzeria compatta é lunga 3,86m e ha una spiccata personalitá, complici i parafanghi muscolosi, la linea di cintura decisa e il tetto ad effetto sospeso. Immutate le prestazioni di guida, in termini di performance e consumi, garantiti dalla nuova motorizzazione ibrida con motore 1,2 da 12 volt. Grazie alla corsa lunga e, all’ottimizzazione della combustione, l’inedito tre cilindri a benzina sviluppa una coppia elevata sin dai bassi regimi e si rivela molto elastico e reattivo in ripresa, con una potenza massima di 60,9 kW/ 82,8 CV, con un significativo taglio delle emissioni di CO2, che nel caso della versione 2wd manuale arrivano a 99 g/km. foto: ufficio stampa Suzuki Italia (ITALPRESS). tvi/com 07-Mag-24 13:16

