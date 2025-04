Consegnate a Milano le vetture Toyota per il Giro d’Italia 2025

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Presso la sede di RCS MediaGroup a Milano, si é tenuta oggi la cerimonia di consegna delle vetture Toyota, Official Mobility Partner e Official Car del Giro d’Italia, che per il settimo anno consecutivo saranno al fianco della Carovana Rosa. Toyota ha consegnato una flotta elettrificata di oltre 60 veicoli dotati di tutte le tecnologie: dal Full Hybrid al Plug-in Hybrid passando per il Full Electric con bZ4X fino al Fuel Cell della berlina Mirai. Questo testimonia l’approccio multi-tecnologico Toyota, che ambisce ad offrire ai propri clienti in tutto il mondo un ampio ventaglio di soluzioni, per ridurre concretamente e il prima possibile le emissioni di CO2.La cerimonia é avvenuta alla presenza del presidente di RCS MediaGroup, Urbano Cairo, e dell’amministratore delegato di Toyota Motor Italia, Alberto Santilli. “Il Giro d’Italia é molto piú di una corsa: é un viaggio attraverso le bellezze del nostro Paese, un racconto di passione, sfida e progresso – ha spiegato Cairo – Per questo, siamo felici di avere ancora una volta al nostro fianco Toyota, un partner che condivide la nostra visione e il nostro entusiasmo. Insieme, portiamo avanti un percorso verso un futuro piú sostenibile, dove l’innovazione e il rispetto per l’ambiente pedalano nella stessa direzione. La flotta elettrificata che accompagnerá la Corsa Rosa é simbolo concreto di questo impegno e, allo stesso tempo, uno slancio verso ció che verrá”. foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia (ITALPRESS). mc/tvi/com 08-Apr-25 15:29

