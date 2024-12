Consegnati aiuti “Food for Gaza”, da Confagricoltura 14 tonnellate cibo

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Con la distribuzione, in questi giorni, degli aiuti alimentari italiani alla popolazione di Gaza si é chiuso il secondo ciclo di donazioni da parte delle aziende agricole del nostro Paese. Confagricoltura, insieme alla Onlus Senior-L’Etá della Saggezza, “si conferma il principale contribuente all’iniziativa umanitaria del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale in questo progetto, con 14 tonnellate di cibo su un totale di 19 inviate. Si tratta, in particolare, di riso, conserve e farina di grano”, si legge in una nota. L’iniziativa ha preso il via lo scorso marzo su iniziativa del MAECI, in collaborazione con ONU, Croce Rossa, Mezzaluna Rossa e World Food Program. Giá nell’estate scorsa le imprese di Confagricoltura avevano raccolto il quantitativo piú rilevante, con 31 tonnellate di derrate alimentari su un totale di 45 distribuite. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). fsc/com 30-Dic-24 16:40

