Consip pubblica il Piano Gare annuale, +35% rispetto ad anni precedenti

ROMA (ITALPRESS) – Consip, in attuazione del Piano Industriale 2025-2028 presentato lo scorso dicembre, pubblica per la prima volta il Piano Gare annuale, che per il 2025 prevede 111 gare, +35% rispetto agli anni precedenti, con l’obiettivo di oltre 120 miliardi di euro di acquisti tra amministrazioni e imprese nel quadriennio di Piano Industriale. Un’impostazione profondamente rinnovata dell’accountability, ispirata alla logica della “casa di vetro” e basata su trasparenza e responsabilitá nell’azione, per favorire un confronto e un dialogo costruttivo con amministrazioni e imprese. Il Piano Gare prevede un ampliamento del presidio della spesa pubblica su tutte le principali filiere produttive del Paese e lo sviluppo di modelli innovativi di gara (es. gare per progetti), per un allineamento sempre piú efficace a esigenze delle amministrazioni e offerta delle imprese: Digitalizzazione – Intelligenza artificiale, Cybersecurity, Software on premise e in cloud, Infrastrutture e reti, Comunicazione e connettivitá (64 iniziative in programma); Beni e Servizi – Autoveicoli e Autobus a basso impatto ambientale, Buoni pasto, Business travel, Servizi assicurativi (25 iniziative); Energy e Building Management – Servizi energetici integrati, Utility (Gas naturale, Energia elettrica), Facility immobiliare, Servizi di riqualificazione immobili (13 iniziative); Sanitá – Tecnologie di sanitá digitale per l’efficienza e la qualitá dei processi di cura, Apparecchiature e dispositivi sanitari innovativi (es. robot chirurgici), Logistica sanitaria (9 iniziative). La programmazione trimestrale delle gare é disponibile su www.consip.it allo scopo di favorire le amministrazioni nell’efficace programmazione delle proprie attivitá e le imprese in una risposta efficiente ed organizzata ai fabbisogni della PA. La pubblicazione del Piano segna anche l’inizio di un nuovo modello di relazione, basato sul dialogo continuativo, che durante l’anno sará arricchito da numerosi eventi di confronto con amministrazioni e imprese, come i Market Day e i Tavoli Merceologici. Incontri non sulle singole gare dell’anno, ma dedicati alla raccolta di esigenze e feedback per la futura programmazione. Per quanto riguarda le gare attualmente giá in corso, nel 2025 sono previste circa 100 aggiudicazioni, pari a +20% rispetto agli anni precedenti, per sostenere un obiettivo di acquisti della PA pari nell’anno a circa 29 miliardi di euro. -foto ufficio stampa Consip – (ITALPRESS). mgg/com 28-Gen-25 10:30

