Conte “100 mila in piazza, no a folle piano di riarmo”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – In centomila per dare un messaggio “chiaro e forte” al governo: ‘no’ a “questo folle piano di riarmo. L’Europa deve porre fine a questa guerra altrimenti questa guerra porrá fine all’Europa”. Dal palco della manifestazione del Movimento 5 Stelle a Roma, il leader Giuseppe Conte posa “il primo pilastro dell’alternativa a questo vergognoso governo: l’idea centrale sará il ‘no’ al riarmo e ai tagli a sanitá, scuola e lavoro, ma maggiori investimenti per quello che realmente ci serve”. “C’é una crisi della coscienza europea: stanno affogando i principi europei e i valori della nostra Costituzione sotto un cumulo di falsitá e di ipocrisie”, ma “oggi si rompe quella farlocca luna di miele che Meloni ha costruito con le menzogne e con le bugie”, continua Conte, secondo cui gli 800 miliardi messi in campo dall’Europa sono “buttati non per un progetto serio di difesa europea che ci consentirebbe di costruire un orizzonte di sicurezza, anche con un risparmio di spesa”, ma per “armare i singoli Paesi”. Questo significa “consentire a chi ha la capacitá fiscale, come la Germania, di diventare una superpotenza: é una strada senza ritorno, si crea una minaccia armata contro altre minacce armate. Sapete che succede? Che la guerra arriva davvero. Giorgia Meloni, senza nessun mandato e senza nessun voto, ha creato un disastro storico di cui risponderá per tutta la sua vita politica”, sottolinea, attaccando la premier. “Si definisce underdog ma ha alle spalle 30 anni di vita politica e ha Crosetto accanto che le spiega che la lobby delle armi é potentissima e che, se vuole una lunga carriera, non deve scontentarla”. Sul palco della manifestazione si sono alternati diversi esponenti del Movimento: tra gli altri l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, una delegazione di deputati, senatori ed europarlamentari, accompagnati dai capigruppo Riccardo Ricciardi, Stefano Patuanelli e Pasquale Tridico. “Via dei Fori Imperiali é piena fino al Colosseo, un’immagine incredibile”, ha detto la vicepresidente M5S Paola Taverna. “Qualcuno voleva cancellare milioni di persone che votano per il Movimento 5 Stelle. Cancellare questa piazza, se siete capaci”, ha aggiunto riferendosi alle parole del leader di Azione, Carlo Calenda. “Quando dicono che il Movimento 5 stelle deve essere cancellato o che é morto noi rispondiamo cosí, con questa piazza piena, pienissima”, ha aggiunto la vicepresidente M5S Chiara Appendino. Sul palco anche Marco Travaglio, poi un videomessaggio dello storico Alessandro Barbero, l’intervento dell’economista Jeffrey Sachs e quello dell’eurodeputato belga del Partito del Lavoro, Marc Botenga. Tra gli speaker anche i soci fondatori di Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, mentre in piazza era presente una delegazione del Pd guidata dal capogruppo al Senato, Francesco Boccia. foto: ufficio stampa M5S (ITALPRESS). xi2/tvi/red 05-Apr-25 19:27

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA