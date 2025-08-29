Conte “Champions il massimo per un club, ma ora testa al Cagliari”

agenzia

“Tre mesi dopo contro i sardi al Maradona? Sará una gioia”, aggiunge il mister azzurro NAPOLI (ITALPRESS) – Alla vigilia della sfida di campionato tra Napoli e Cagliari, in programma domani sera allo stadio Maradona, Antonio Conte ha fatto il punto sia sui sorteggi della Champions League che sull’inizio della Serie A. “Il mio pensiero sulla Champions? Parlo a nome del Napoli. Siamo molto contenti di giocare questa manifestazione. È il massimo per una squadra di club. Abbiamo entusiasmo. Lo facciamo con voglia e umiltá cercando di imparare da chi l’ha vinta. Sperando di superare i maestri. Ora siamo concentrati sul Cagliari”, ha dichiarato l’allenatore campione d’Italia. Conte ha poi analizzato il campionato: “Vedo squadre molto attrezzate dopo la prima giornata. Sará un campionato difficile perchê ci sono team attrezzati per ambire a tutto. Tre mesi dopo il Cagliari al Maradona? Sará una gioia trovarsi di nuovo dopo la conquista dello scudetto. Ci ritroviamo e lo faremo con la stessa voglia e determinazione. Fondamentale che il connubio tra squadra e tifosi ci sia ancora. Ma quello che é stato é stato, ‘scurdammec o passat'”. Il mister azzurro ha parlato anche delle scelte di mercato e dell’organico: “Quello che io ho piú volte detto é che la rosa non aveva calciatori che andavano in doppia cifra. Quest’anno abbiamo cercato di portare calciatori con piú gol. McTominay ha cominciato dove aveva finito. De Bruyne si é integrato. Gioca Meret? Ho detto che tra i pali dovrete sempre aspettare il giorno della partita”. Infine, uno sguardo agli ultimi movimenti di mercato: “Se ho pensato ad un modo veloce per la forma di chi arriverá nelle ultime ore di mercato? Si dovranno fare delle valutazioni. Lo abbiamo fatto l’anno scorso e lo faremo di nuovo”. Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). sc/xd6/red 29-Ago-25 15:35

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA