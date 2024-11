Conte “Costituente M5S é la risposta all’astensionismo”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Il processo costituente é stato assolutamente partecipato, il piú ampio possibile, abbiamo aperto anche a persone che hanno tentato di delegittimare sin dall’inizio, lo avevamo previsto, é fisiologico. Noi siamo aperti anche al dissenso perchê siamo una forza politica sana, se ci sono 90mila persone che discutono ci possono essere anche persone che la pensano diversamente”. Cosí il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso di Nova, l’Assemblea costituente del movimento. “Forse questo é il punto piú basso della politica, il momento di massimo inquinamento dove la politica é condizionata dall’influenza dei gruppi economici, i soliti, che riescono a gestire il destino di tutti. Quando c’é una astensione cosí forte non si puó restare indifferenti, noi vogliamo dare l’esempio e per questo é nato il processo costituente”, ha sottolineato Conte. “Ci possiamo giovare dell’intuizione di Casaleggio che per primo ha individuato le potenzialitá della democrazia diretta sulle piattaforme digitali. Ma oggi stiamo osando, stiamo andando oltre perchê questo é un processo che si é aperto a contributi anche dei non iscritti, dopo é nato un confronto deliberativo sulle 22 mila proposte”, ha detto ancora l’ex premier. “Sono in corso le votazioni e ciascuno di voi puó decidere sul futuro del M5S, abbiamo ribaltato l’ordine delle cose, la piramide l’abbiamo rovesciata, é la base che é in alto e che sta decidendo – ha aggiunto -. Definiamo quali sono gli obiettivi strategici, i progetti di cambiamento della societá e lo facciamo ascoltando i nostri iscritti e i cittadini com’é nella nostra tradizione”. Conte durante il suo intervento é stato contestato da alcuni giovani con lo slogan “trasparenza” e “dimissioni”. “Noi siamo aperti anche al dissenso perchê siamo una forza politica sana”, ha risposto l’ex premier dal palco. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xb1/sat/red 23-Nov-24 17:06

