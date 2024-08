Conte “Impossibile stare con Renzi, ha capacitá demolitorie”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Il M5S é concentrato con tutte le sue energie a elaborare un progetto alternativo a questo governo, al punto da aver avviato un processo costituente”. Lo dice il presidente M5s Giuseppe Conte in una intervista a La Stampa. Matteo Renzi fará parte di questo progetto? “Il nostro dna ci spinge a costruire questo progetto con la massima lealtá e spirito autenticamente unitario. Proprio per questo sará impossibile offrire spazio a chi, negli anni, non ha mai mostrato vocazione unitaria ma solo capacitá demolitoria e ricattatoria”. E aggiunge: “Non mi posso fidare di chi da tempo piú che politica fa affari in giro per il mondo. La somma aritmetica poi non funziona: persone cosí invise portano qualche voto e ne tolgono molti di piú”. In merito ai rapporti con Beppe Grillo dice, “sono sempre stato rispettoso nel mio rapporto con lui, e ho sempre messo per primo l’interesse del Movimento”, “ci vedremo tutte le volte che é opportuno e necessario”. -foto Agenzia Fotogramma- (ITALPRESS). mgg/red 12-Ago-24 10:19

