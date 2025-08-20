Conte “In Calabria candidatura Tridico a disposizione della coalizione”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni ho letto alcune indiscrezioni di stampa: riferiscono che in Calabria la disponibilitá alla candidatura di Pasquale Tridico sarebbe fittizia. Voglio essere chiaro: questo non é il mio personale modo di agire nê quello del M5S, che quando siede ai tavoli di coalizione opera in modo lineare e trasparente. Confermo quindi che il M5S mette a disposizione dell’intera coalizione anche la candidatura di Pasquale Tridico, una personalitá ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offriamo come una preziosa risorsa ai cittadini calabresi”. Cosí Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. “Insieme a lui, come giá anticipato ai tavoli di coalizione, ci sono le candidature – parimenti autorevoli – di Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico”, aggiunge. “Da qui si partirá con le altre forze di colazione per scegliere insieme – oltre al programma migliore – anche la candidatura ritenuta piú adatta a interpretarne le necessitá di cambiamento. Questa é una grande opportunitá per una terra e una comunitá spesso trascurate e tutti gli esponenti del M5S hanno ben chiara l’opportunitá che si ha oggi di voltare pagina” conclude Conte. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/com 20-Ago-25 13:26

