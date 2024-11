Conte “Inter la piú forte ma il Napoli vuole restare primo”

agenzia

“In nerazzurro un’esperienza bellissima che porto dentro di me”, dice il tecnico del Napoli CASTEL VOLTURNO (CASERTA) (ITALPRESS) – “Il ritorno a San Siro da capolista? Sicuramente fa sempre un certo effetto tornare dove si é lavorato duramente. È un carico di emozioni perchê comunque torni indietro nel tempo e quindi é inevitabile che ti riaffiorano alla mente tanti episodi. È un bell’effetto. Sono stati due anni felici. Nel primo siamo arrivati secondi perdendo la finale di Europa League. Nel secondo abbiamo vinto lo scudetto. È stata una bellissima esperienza che porto dentro di me”. Sono le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione di Inter-Napoli in programma domenica sera al Meazza. “Le parole di De Laurentiis che effetto hanno sull’ambiente? Non le ho lette. Poi qualsiasi cosa dice un presidente un allenatore non le deve mai commentare. Bisogna ascoltare e andare avanti. L’ho visto la settimana scorsa e non mi ha detto niente. Sono al di sotto del presidente”, ha detto ancora Conte che tornando sul posticipo di domenica si é soffermato sul valore della squadra campione d’Italia. “Sono tre punti importanti per noi e per l’Inter. È inevitabile che affrontiamo una squadra che oggi, per tutto quello che ha dimostrato negli ultimi anni, é la piú forte. Hanno lavorato benissimo. Sono in una posizione piú alta rispetto a tutte le altre antagoniste. Sono cresciuti tutti in maniera esponenziale. Ma ci sará da giocare una partita. Non andiamo a sventolare la bandiera bianca. Ci giocheremo le nostre carte. Stiamo preparando la gara in maniera importante come facciamo con tutte le altre. Non lasciamo i tre punti prima ancora di giocare. Ci misureremo con la migliore del campionato. Ci arriviamo da primi in classifica. L’obiettivo é quello di rimanerci”. Sará una partita particolare anche per Lukaku, grande ex che non sta vivendo il suo miglior momento. “Preoccupato per il suo rendimento? Ogni santa conferenza pre e post c’é sempre la domanda su Romelu. La crescita di Lukaku dipende dalla squadra, ma non vale solo per lui. Il singolo non é mai cosí determinante per spostare dei valori. Poi ci sono i singoli che devono essere esaltati. Il connubio di queste due cose ci deve portare lontano”, ha chiarito Conte che, a proposito di giocatori importanti per l’economia della squadra, ha parlato di Lobotka. “Conosciamo tutti la qualitá e il valore di Lobo. Detto questo noi dobbiamo essere bravi a creare qualcosa che possa sopperire alle singole assenze. Penso che Gilmour abbia fatto molto bene. Come dico sempre non mi sentirete mai lamentarmi del fatto che manca questo o quello. Abbiamo cercato di fare una rosa ampia per sopperire a qualche infortunio. Lobotka lo abbiamo gestito. Sta bene, ha recuperato ed é a disposizione. Che poi possa partire dall’inizio é da valutare”. Il Napoli si presenta al Meazza dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta. “È stata una settimana normale di lavoro. Non solo da un punto di vista tattico o fisico ma anche dal punto di vista dei video. Analizziamo le cose dopo una vittoria figurarsi dopo la sconfitta. Ci sono tante cose da valutare e capire perchê c’é stato questo inciampo. I ragazzi hanno voglia di lavorare e allenarsi”, ha concluso Conte. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). sc/ari/red 08-Nov-24 15:05

