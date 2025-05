Conte “L’Italia stenta a prendere le distanze da Netanyahu”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che accade a Gaza non si verifica da una settimana, ma da 19 mesi ogni giorno: noi lo stiamo denunciando perchê si tratta di uno sterminio, non c’é altra parola che genocidio per descriverlo”. A dirlo é il leader del M5s Giuseppe Conte a È sempre Cartabianca su Retequattro. “Abbiamo un governo criminale di Netanyahu, che é responsabile con tutti i suoi ministri che ancora non si accontentano – prosegue Conte – Con le bombe hanno distrutto scuole, ospedali e presidi sanitari e ucciso 60mila persone. Gli Stati Uniti continuano a coprirli sia politicamente che militarmente, l’Italia non ha chiuso nuovi contratti per la vendita di armi a Israele ma con quelli vecchi continuano a inviare forniture: io nel 2021 avevo interrotto le forniture a Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita per le violazioni del diritto internazionale in Yemen. Il governo Meloni inoltre si é astenuto per tre volte all’Onu in una risoluzione di condanna di Netanyahu, al quale sta offrendo copertura e sostegno politico”. Secondo Conte “qualche governante europeo é stato piú deciso a prendere posizione su Gaza, mentre qualcun altro giá da tempo ha preso una posizione ferma: l’Italia invece stenta e credo che questa sia una vergogna nazionale. Meloni in questo momento non riesce a capire che rappresenta un intero popolo che ha una grande tradizione di dignitá e ricchezza culturale – continua Conte – Quello di Netanyahu é un governo di destra, quindi da parte di Meloni c’é sostegno politico e affinitá ideologica: non si puó non prendere le distanze dalle sue azioni e condannarle fermamente. L’Italia avrebbe dovuto promuovere fin da subito la presa di distanza, l’isolamento di Netanyahu ne avrebbe fermato la condotta criminale”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xd8/fsc/red 27-Mag-25 22:55

