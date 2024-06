Conte nuovo tecnico del Napoli, contratto triennale

agenzia

De Laurentiis “Orgoglioso di avere in panchina un top come Antonio” NAPOLI (ITALPRESS) – Antonio Conte é il nuovo allenatore del Napoli. In una nota pubblicata sul sito internet del club, dopo il post di benvenuto del presidente De Laurentiis, la societá ha ufficializzato l’ingaggio del tecnico salentino. Il Napoli “dá il benvenuto ad Antonio Conte che assume l’incarico di allenatore della prima squadra avendo siglato un contratto che lo legherá al club fino al 30 giugno 2027”, informa il sodalizio partenopeo. “Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Antonio é un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrá partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante Capitolo della storia del Napoli”, le parole del presidente Aurelio De Laurentiis. “Il Napoli é una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all’idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: faró il massimo per la crescita della squadra e della societá. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sará totale”, le prime dichiarazioni di Antonio Conte. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). ari/red 05-Giu-24 12:21

