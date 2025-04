Conte “Repubblica plasmata su antifascismo e democrazia”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Il 25 aprile é tutti i giorni: perchê la Resistenza e la Liberazione dal nazifascismo sono gli atti fondativi della nostra Repubblica, plasmata dai valori dell’antifascismo e della democrazia. Anche quest’anno non é mancata qualche polemica, che peró non vale a distrarci dalla profonda e diffusa esigenza di rinnovare questa memoria collettiva. Omaggiamo chi – 80 anni or sono – ha sacrificato per tutti noi la vita, la libertá, la famiglia, la gioventú per chiudere le porte ai nazifascisti, alla guerra e all’odio. Dobbiamo essere uniti nell’impegno a non riaprirle mai piú. Viva la Liberazione”. Cosí, in un post su Facebook, il presidente del M5S Giuseppe Conte. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/com 25-Apr-25 14:49

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA