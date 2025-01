Conti pubblici, a dicembre avanzo di 8 miliardi

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il mese di dicembre 2024 si é chiuso con un avanzo del settore statale stimato, in via provvisoria, in 8.000 milioni, con un miglioramento rispetto al corrispondente valore di dicembre 2023, che si era chiuso con un fabbisogno di 407 milioni. Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze. Il fabbisogno del settore statale dell’anno 2024, in linea con le previsioni contenute nel Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine, si stima pari a circa 124.900 milioni contro un fabbisogno 2023 pari a 108.573 milioni. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 02-Gen-25 18:53

