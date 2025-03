Continua il successo di Nissan Qashqai

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il 2025 si apre con un nuovo successo per Nissan Qashqai, che nel mese di febbraio é il modello C-SUV piú venduto in Italia con oltre 2.250 unitá immatricolate. Un risultato che fa seguito al quarto posto fra i C-SUV e al settimo posto fra gli ibridi piú venduti in Italia nel corso del 2024. Numeri che premiano la terza generazione di Qashqai profondamente rinnovata meno di un annoma fa. Il frontale é stato completamente ridisegnato e gli esterni hanno linee piú moderne e dinamiche. Gli interni, eleganti e confortevoli, sono impreziositi da materiali di qualitá superiore e finiture di pregio. Inoltre, nuove tecnologie di assistenza alla guida e di connettivitá rendono l’esperienza di guida piú sicura e pratica. Sempre molto apprezzato il propulsore e-POWER scelto da un cliente su due. e-POWER é un brevetto Nissan, con un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico che produce energia. Silenzioso, con accelerazione brillante, progressiva e lineare tipica dei veicoli elettrici, ma senza la necessitá di ricarica alla spina, capace di mettere insieme tutti i vantaggi della guida in elettrico, senza dover cambiare le proprie abitudini di rifornimento dell’auto. La vera rivoluzione dell’ibrido, giá scelta da oltre 19.000 clienti Qashqai in Italia. Dopo 18 anni dal lancio e oltre 61.000 unitá vendute in Italia dal 2007 a oggi, Nissan Qashqai consolida cosí la sua posizione nel mercato e si conferma quale punto di riferimento nel segmento dei crossover. E oggi rilancia la sfida con un’offerta da 199 euro al mese con una anticipo 9.513 euro e una rata finale di 23.432 euro. Con permuta, anche senza rottamazione. Offerta valida fino al 31 marzo 2025. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). tvi/com 11-Mar-25 15:49

