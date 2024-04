Coppa Italia, Juventus-Lazio 2-0 nella semifinale d’andata

agenzia

Decisive le reti nella ripresa di Chiesa e Vlahovic. TORINO (ITALPRESS) – E’ della Juventus la semifinale di andata di Coppa Italia. All’Allianz Stadium di Torino, la squadra di Massimiliano Allegri ha superato la Lazio per 2-0 (reti di Chiesa e Vlahovic) confermandosi vincente in casa contro i biancocelesti per la quarta volta di fila e bissando cosí l’1-0 con cui nel febbraio 2023 eliminó i capitolini dalla precedente edizione della competizione. Un successo che ha messo fine anche al digiuno di vittorie (due pareggi e due sconfitte nei precedenti incontri di campionato) e ha permesso ai bianconeri di prendersi la rivincita dopo la sconfitta di sabato scorso in campionato allo Stadio Olimpico di Roma. La gara é di fatto iniziata al 10′ con un rigore dato e tolto dall’arbitro Massa per un intervento di Vecino su Cambiaso viziato peró da un fuorigioco di rientro dell’ex esterno del Bologna. In un primo tempo che ha regalavo veramente pochissime emozioni, l’azione piú pericolosa é capitata un po’ per caso alla Lazio dell’ex Igor Tudor: su un cross dalla destra di Patric é stato Luis Alberto ad avvitarsi in un colpo di testa apparentemente innocuo che Perin aveva battezzato fuori e che invece é andato a sbattere sulla parte superiore della traversa tornando poi in campo ma senza sortire ulteriori effetti. Una Juventus fischiata all’uscita del campo al termine dei primi 45 minuti ha invece trovato lo specchio della porta nella prima frazione solo con una conclusione dalla distanza di Rabiot facilmente bloccata dal portiere. In avvio di ripresa i fischi hanno lasciato spazio agli applausi quando a sbloccare la gara é stato Chiesa: al 5′, il numero sette bianconero, trovato da un ottimo lancio di Cambiaso, ha approfittato di un errore del reparto arretrato laziale che sbagliando le marcature ha lasciato campo aperto all’ex viola che con il piatto destro ha trafitto Mandas. Raddoppio dei padroni di casa al 19′ grazie a Vlahovic, trovato di prima da McKennie, che con un doppio passo e una finta ha ubriacato Casale portandosi la palla sul sinistro e trafiggendo con un diagonale rasoterra il portiere greco degli ospiti. Poca Lazio nel finale e Juve brava ad amministrare il risultato in vista del ritorno in programma a Roma il prossimo 23 aprile. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xg3/gm/red 02-Apr-24 23:01

