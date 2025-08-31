Croce Rossa porta 17enne Yassine da Gaza in Italia

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La Croce Rossa Italiana, dando seguito ad una richiesta dell’Ambasciata d’Italia ad Amman, ha proceduto alla presa in carico di un minore proveniente da Gaza, a partire dallo scorso 27 agosto. Sul volo diretto a Roma Fiumicino che nel pomeriggio di oggi ha portato nel nostro Paese il diciassettenne Yassine, che ha una ferita alla gamba, ci sono altre persone provenienti dall’area interessata dal conflitto. Tre di queste, insieme al ragazzo, sono state trasferite da Roma a Bologna, con un trasporto organizzato dalla CRI. “Siamo felici di aver supportato Yassine in questo viaggio che, lo immagino, per lui sia carico di emozioni. È arrivato in Italia lasciando a Gaza parte della sua famiglia, in quelle terre dove il Diritto Internazionale Umanitario non viene rispettato, dove l’accesso agli aiuti e la fame sono causa di morte, dove la violenza non conosce orari e non ha rispetto della vita. Nella Striscia, i civili sono un bersaglio e lo sono anche strutture sanitarie, operatori umanitari e giornalisti. In questo momento, davanti ad un acuirsi degli attacchi, ribadiamo ancora una volta l’importanza di garantire un accesso sicuro ad aiuti e cure sanitarie a tutta la popolazione, di assicurare rispetto e Dignitá a chi soffre, senza alcuna distinzione”, ha dichiarato Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, dopo l’arrivo in Italia del giovane proveniente da Gaza. – foto ufficio stampa Croce Rossa Italiana – (ITALPRESS). vbo/com 31-Ago-25 19:59

