Crolla una palazzina a Monteverde a Roma, si scava tra le macerie

ROMA (ITALPRESS) – Una palazzina di due piani é crollata in via Vitellia, angolo via Pio Foá a Monteverde poco prima delle ore 9. Il crollo é avvenuto dopo una forte esplosione, forse a causa di una fuga di gas. Sul posto, i vigili del fuoco che hanno estratto dalle macerie un uomo in vita. Prosegue la ricerca per escludere la presenza di altre persone coinvolte. Foto: account X Vigili del Fuoco (ITALPRESS). tvi/red 23-Mar-25 10:13

