Crosetto “Nessun Paese deve invadere un altro Paese”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – “Nessun Paese deve invadere un altro Paese, come principio generale, non solo nella guerra in Ucraina, per non allontanare un cessate il fuoco, che é la precondizione di un percorso di pace. Oltre diecimila ordigni ogni giorno cadono sui civili, da centinaia di giorni”. Cosí il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in collegamento con la trasmissione Radio Anch’io su Rai Radio Uno. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xp2/vbo/red 09-Ago-24 08:53

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA