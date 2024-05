Crosetto “Se Russia arriva a Kiev saremo su orlo terza guerra mondiale”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Nel conflitto in Ucraina “nessuno ha una visione condivisa, e si ha una tempistica surreale, ci comportiamo come se nulla fosse cambiato, in certi momenti, alcuni leader, soprattutto quando ci sono le elezioni, e penso a Macron, parlano delle loro idee senza averle confrontate, e alla fine si creano panne montate da cui é difficile uscire, e danno poca credibilitá, noi dovremmo essere compatti: o difendo la pace o apro alla forza”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di Sky Tg24. “Noi aiutavamo un popolo a difendersi per ripristinare i confini, questo é l’obiettivo in cui ci siamo mossi in Ucraina e vorrei fosse fatto in modo compatto, cadono bombe in continuazione, ormai siamo assuefatti, ma chi abita lá ogni giorno riceve attacchi – ha aggiunto -. A Kharkiv i russi stanno ammazzando con il tentativo di sfondare per conquistare l’Ucraina e se mai alla Russia riuscisse il tentativo, se mai arrivasse a Kiev allora sí, noi saremmo nel pericolo maggiore, saremo sull’orlo di una terza guerra mondiale perchê ci sono nazioni europee che fanno parte della Nato e mai potrebbero accettare la Russia ai loro confini”. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xc3/sat/red 27-Mag-24 10:13

