Crosetto “Zelensky sa quale mediazione sará costretto a siglare”

ROMA (ITALPRESS) – “Zelensky sa qual é la linea rossa che non puó valicare. Il suo dovere necessario é difendere la libertá dell’Ucraina per l’oggi e per il futuro. Sará uno Stato sovrano quando avrá certezza di un territorio, quando sará in grado di difendersi e di riportare a casa gli ucraini fuggiti all’estero. Zelensky conosce il suo obiettivo e le mediazioni che sará costretto a siglare”. Lo dice il ministro della Difesa Guido Crosetto, in una intervista al Corriere della Sera in vista del vertice di domani in Alaska. “Nessuna scelta puó essergli imposta da Trump, da Putin, dalla Ue e da nessun altro -aggiunge – Ma Zelensky sa che dopo tre anni di guerra gli obiettivi che si era posto devono essere cambiati, non puó ottenere tutto, deve mediare tra quel che sarebbe giusto e quel che é accettabile”. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mgg/red 14-Ago-25 09:03

