“Cuori Olimpici”, in 10 mila alla Wizz Air Milano Marathon

MILANO (ITALPRESS) – Milano ha vissuto domenica 6 aprile la sua 23esima Wizz Air Milano Marathon con la partecipazione di oltre 10.000 corridori. Un’atmosfera festosa ha accolto i partecipanti alla maratona meneghina che ha visto vincitore assoluto Leonard Langat dal Kenya e prima fra le donne l’etiope Shure Demise Ware. La Wizz Air Milano Marathon, organizzata da RCS Sport & Events e RCS Active Team ha rappresentato la terza tappa del progetto voluto da Regione Lombardia “Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026”. Dopo Brescia e Pavia, anche Milano é stata coinvolta nella staffetta delle 12 Province che via via festeggeranno le Olimpiadi 2026. “Cuori Olimpici é un progetto al quale Regione Lombardia tiene molto per riuscire a portare in ognuna delle Province l’orgoglio olimpico, un filo che fino all’avvio dei Giochi collegherá idealmente le piazze principali della regione. “Cuori Olimpici conta in totale 12 tappe, quella di Milano é una tappa importante – ha detto all’Italpress Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia -, anche per il numero di partecipanti e per la grande presenza internazionale degli atleti. Una bellissima vetrina per Milano e per tutto il territorio lombardo cosí come lo sono state precedentemente Brescia e Pavia. I grandi eventi sono un’opportunitá per raccontare il territorio, le sue eccellenze anche gastronomiche. Cuori Olimpici é un racconto a 360 gradi della Lombardia, con la volontá di fare conoscere non solo i siti UNESCO ma anche le altre meraviglie che le nostre Province racchiudono”. Il percorso cittadino ad anello della Wizz Air Milano Marathon é famoso per la sua velocitá e scorrevolezza: “Un grande momento di sport e di gioia – ha detto all’Italpress Urbano Cairo, presidente di RCS MediaGroup -. Ho visto veramente tantissima gente che é venuta a vedere la partenza e l’arrivo, quindi un momento anche di partecipazione collettiva. La maratona di Milano, cui partecipano atleti da tutto il Mondo é anche un momento di visibilitá internazionale per la cittá”. L’assessore Mazzali ha espresso particolare soddisfazione anche per la Family Run che si é corsa sabato 5 aprile. Hanno partecipato le famiglie che si sono messe alla prova su un percorso di corsa-camminata di 3 Km: “Un’atmosfera incredibile, vedere quelle migliaia di bambini con le loro famiglie – ha commentato l’assessore – é stato un momento decisamente emozionante, un momento di grande comunitá. Ancora una volta lo sport é il grande evento che riunisce e aggrega una comunitá nel nome di una grande passione. È stato emozionante anche vederli indossare il loro cappellino Cuori Olimpici”. Ben 16 mila i runner che si sono alternati nelle quattro frazioni in cui é stato diviso il percorso della staffetta solidale della UniCredit Relay Marathon. Quest’anno l’obiettivo é di raccogliere 2 milioni di euro di donazioni sulla piattaforma di Rete del Dono, che andranno a sostenere i progetti solidali. Anche alla tappa milanese del progetto Cuori Olimpici ha partecipato come partner Avis Regione Lombardia, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini su un gesto salvavita come la donazione del sangue. Prossimo appuntamento per “Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026” é prevista il 9, 10 e 11 maggio a Lodi per i XIX “Laus open games”, regionali e interregionali Special Olympics di atletica leggera, triathlon, badminton, beach volley, ginnastica artistica e ritmica per atleti con disabilitá intellettiva. – Foto f03/Italpress – (ITALPRESS). f03/mgg/red 08-Apr-25 16:02

