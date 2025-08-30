Cutrone replica a Pasalic, 1-1 tra Parma e Atalanta

agenzia

Secondo pareggio consecutivo per i bergamaschi, primo punto per gli emiliani PARMA (ITALPRESS) – Secondo pareggio consecutivo per la nuova Atalanta di Ivan Juric, contro il Parma finisce 1-1, al gol di Pasalic ha risposto Cutrone. Primo punto per Cuesta, dopo la sosta i gialloblú affronteranno il Cagliari fuori casa. Due punti soltanto per i bergamaschi che nel prossimo turno ospiteranno il Lecce. È stata una gara equilibrata sin dalle prime battute, Ivan Juric ha confermato lo stesso undici sceso in campo contro il Pisa, Scamacca – tornato al Tardini dopo il terribile infortunio al crociato dello scorso anno in amichevole -, é stato supportato da Maldini e De Ketelaere. Cuesta ha risposto con un modulo speculare che ha creato grattacapi a una Dea ancora in cerca della propria identitá. L’occasione piú ghiotta del primo tempo é capitata sui piedi dello stesso Scamacca, il numero 9 atalantino – dopo una palla persa da Keita – ha tentato un pallonetto colpendo peró il palo. I ducali hanno tentato in un paio d’occasioni la conclusione dalla distanza, ma Carnesecchi ha risposto presente. Nella ripresa i bergamaschi hanno faticato dal punto di vista della precisione, il Parma ha sfiorato la rete del vantaggio con Oristanio. I cambi sulla corsia mancina (Zappacosta per Zalewski e Kamaldeen per Maldini), hanno dato linfa vitale agli ospiti, l’ex Southampton ha avuto subito una buona occasione per sbloccare il punteggio, ma non é riuscito a servire Krstovic. L’ex Lecce, a un quarto d’ora dalla fine, si é costruito una buona occasione, la conclusione peró non ha impensierito l’estremo difensore del Parma. Al 34′ é arrivata la rete dell’1-0 sull’asse Krstovic-Pasalic, il croato con un tiro dal limite é riuscito a scardinare la difesa gialloblú. Sei minuti piú tardi i padroni di casa hanno pareggiato i conti, sugli sviluppi di un calcio di punizione Cutrone ha ribadito in rete una respinta di Carnesecchi. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/mc/red 30-Ago-25 20:36

