Cybersicurezza, Crosetto “Serve un approccio inclusivo e innovativo”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “La sfida che siamo chiamati a superare a livello nazionale, come Ue e Nato, é quella di creare una capacitá di operare e di difendere il cyberspace dalle minacce in continua crescita, restando ben saldi nei nostri imprescindibili valori democratici”. Cosí il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione in Commissione Difesa della Camera nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica. “La gestione della sicurezza nazionale cyber richiede sinergie e soluzioni che sfruttino ogni competenza e capacitá disponibile nel Paese, con un approccio inclusivo e innovativo. Bisogna dunque presidiare, senza chiamare la Difesa alla sola evidenza di un attacco ritenuto significativo. Quella cyber é una partita che si gioca senza soluzioni di continuitá, con tecnologie in continuo sviluppo”, ha aggiunto. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xi6/ads/sat/red 23-Gen-25 10:41

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA