Da Academia Barilla “Pasta Masterclass” a Trattoria Solidale di Milano

MILANO (ITALPRESS) – Prende il via il progetto “Pasta Masterclass”, un’iniziativa promossa da Academia Barilla e realizzata in collaborazione con CFP del Consorzio Sir e Trattoria Solidale, il primo ristorante didattico di Milano, che unisce l’alta qualitá gastronomica all’impegno sociale. Un progetto inclusivo, dedicato ai giovani in situazioni di fragilitá, che il Gruppo Barilla ha scelto di sostenere e riflette il suo impegno costante per promuovere diversitá e inclusione. La Trattoria Solidale é un modello innovativo di ristorazione inclusiva e sostenibile: oltre a privilegiare materie prime di alta qualitá, molte delle quali a km zero, impiega persone con fragilitá psichiche, fisiche e sensoriali, insieme a individui provenienti da percorsi di reinserimento sociale. Durante la settimana, la cucina e gli spazi della Trattoria Solidale diventano un laboratorio didattico dove gli allievi del Centro di Formazione Professionale del Consorzio SiR, consorzio di cooperative sociali specializzate nei servizi alla persona, guidati da docenti-chef, possono apprendere e mettere in pratica la professione. Nel fine settimana, invece, la Trattoria apre al pubblico, offrendo l’opportunitá a chi ha completato il percorso formativo di lavorare, con regolare contratto, sia nella brigata di cucina che nel servizio in sala. “Desidero esprimere un profondo ringraziamento al Gruppo Barilla e ad Academia Barilla per il sostegno straordinario che stanno offrendo con il progetto ‘Pasta Masterclass’ – afferma Andrea Pellegata, Direttore del Centro di Formazione Professionale del Consorzio SiR -. Questa collaborazione é un esempio concreto di come si possano unire eccellenza gastronomica e impegno sociale, contribuendo a creare opportunitá di crescita per i giovani con fragilitá. Iniziative come questa dimostrano che l’inclusione e la solidarietá non sono solo valori, ma azioni tangibili che trasformano vite e costruiscono un futuro migliore”. È proprio in questo contesto che Academia Barilla, hub culinario del Gruppo Barilla, da sempre impegnata nella promozione della cultura gastronomica italiana, con il coinvolgimento del suo Chef Marcello Zaccaria, guiderá i partecipanti di “Pasta masterclass” in un viaggio alla scoperta dell’identitá italiana attraverso la pasta in tutte le sue varietá, esplorando le profonde connessioni tra tradizione culinaria e territorio. Ci sará naturalmente una parte teorica sulla pasta: come nasce la selezione delle migliori semole, il processo produttivo dall’impasto all’essiccazione, i segreti e le differenze delle trafilature e cosí via. E, dalla teoria alla pratica, Chef Zaccaria mostrerá ai ragazzi i segreti dell’abbinamento perfetto tra formati di pasta e condimento che, ne valorizza struttura e palatabilitá, condividendo tecniche e segreti per creare abbinamenti autentici e di alta qualitá. Secondo Barilla Group “Pasta Masterclass vuole avvicinare giovani in situazioni di fragilitá al mondo delle professioni food, dove serve personale preparato e qualificato. La collaborazione con Trattoria Solidale e il CFP unisce la formazione e il lavoro con l’inclusione e la solidarietá. Diamo ai ragazzi l’opportunitá di conoscere da vicino l’arte pastaria e il nostro saper fare, ma soprattutto vogliamo arricchire, attraverso la formazione, le loro competenze professionali e personali”. Con questo spirito, il percorso formativo avrá un ulteriore momento di condivisione e formazione al termine dell’anno accademico: una visita esclusiva al pastificio Barilla di Parma. Questa esperienza offrirá ai partecipanti un’occasione unica per conoscere il processo di produzione della pasta e del suo design, e per comprendere il valore e le opportunitá del settore alimentare. La visita sará una tappa importante per motivare i ragazzi a proseguire gli studi e considerare una carriera nel Food, valorizzando le competenze specialistiche acquisite e aprendo nuove prospettive professionali. Il progetto “Pasta Masterclass”, ideato da Felice D’Elia, del Gruppo Barilla, rappresenta un nuovo passo nell’impegno di Barilla verso diversitá, uguaglianza e inclusione, valori fondamentali che l’azienda integra nel proprio modello di crescita e nel modo di fare impresa, sia all’interno dell’ambiente di lavoro che all’esterno. – Foto ufficio stampa Barilla – (ITALPRESS). sat/com 20-Nov-24 15:10

