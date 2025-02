Da Mazda un Super Bonus su tutta la gamma

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il Governo ha comunicato in modo chiaro ed esaustivo che, per il 2025, non saranno previsti incentivi destinati all’acquisto di automobili promuovendo cosí un altro tipo di strategia per il settore, ovvero incrementando le risorse alla filiera dell’auto al fine di favorire la riconversione. In tale contesto, nell’ottica di offrire la massima trasparenza al cliente e potenziare la sua politica di Right Price, Mazda ha deciso di introdurre il Super Bonus per tutto il primo trimestre 2025. Il Super Bonus Mazda é una promozione pensata per offrire ai clienti prezzi vantaggiosi e offerte finanziare competitive. Questa iniziativa sottolinea l’impegno del marchio giapponese nel sostenere i consumatori, rendendo l’acquisto di una nuova vettura piú accessibile e conveniente. Mazda, riconosciuta per la sua innovazione tecnologica e il design sofisticato, ha costruito il proprio successo sulla Right Price Policy, che garantisce un perfetto equilibrio tra equipaggiamento, tecnologia e prezzo. Con il Super Bonus, continua a rafforzare questa filosofia, rendendo accessibili dei modelli altamente competitivi e dal valore duraturo. Si tratta di un approccio che privilegia la sostenibilitá e la praticitá, mirando a un equilibrio tra performance, comfort, efficienza nei consumi e funzionalitá. La casa di Hiroshima, infatti, ha sempre puntato a produrre vetture che siano piacevoli da guidare e che si adattino alla vita quotidiana, senza compromettere l’esperienza di guida. Il Super Bonus Mazda si applica a tutti i modelli della gamma, offrendo un contributo economico significativo, che permetterá ai clienti di risparmiare su tutte le sue vetture in gamma dalle compatte ai SUV. La promozione é valida presso tutti i concessionari ufficiali Mazda fino al 31 marzo 2025, e permette di usufruire di vantaggi immediati, con un contributo economico fino a 8.500 euro. Questa promozione va ad affiancarsi alla garanzia ufficiale di 6 anni o 150.000 km che rende l’acquisto di ogni Mazda un investimento intelligente e che conserva il suo valore nel tempo. L’offerta é accessibile mediante soluzioni di finanziamento personalizzate e prevede diverse opzioni di leasing, oltre alla possibilitá di permuta dell’usato, rendendo l’acquisto della nuova Mazda ancora piú vantaggioso. Inoltre, Mazda attraverso il suo approccio multi-solution che include tutte le soluzioni tecnologiche attualmente disponibili, dai motori a combustione ai PHEV e agli ibridi, fino ad arrivare alle auto completamente elettriche, conferma il proprio impegno nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilitá. Acquistare una nuova auto Mazda é dunque un’esperienza che va oltre la semplice transazione commerciale: é un’opportunitá per entrare in possesso di una vettura che unisce innovazione, comfort e performance dove ogni modello é progettato per offrire una guida coinvolgente, emozionante e sicura e per adattarsi allo stile di vita di ciascun consumatore. “Con l’introduzione del Super Bonus, vogliamo essere vicini ai nostri clienti e sostenerli in assenza di incentivi statali. Mazda continua ad investire in soluzioni innovative e sostenibili, con un approccio commerciale che rendere la mobilitá piú accessibile e conveniente per tutti” ha dichiarato Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Italia. Per maggiori dettagli sull’iniziativa e per scoprire tutte le offerte disponibili é possibile rivolgersi ai concessionari autorizzati Mazda. foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 31-Gen-25 17:09

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA