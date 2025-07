Dacia Bigster, modularitá e grande spazio interno

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Bigster é basato sulla piattaforma CMF-B che é al centro della strategia industriale di Dacia e la cui flessibilitá consente di offrire dimensioni interne particolarmente generose. Le prestazioni sono state studiate per essere in grado di rispondere alle esigenze dei clienti del segmento C-SUV: maggior isolamento dai rumori (parabrezza acustico, vetri piú spessi, acustica del motore ottimizzata), finiture (nuova moquette, Touch LED) e comfort dei sedili (regolazione lombare del sedile passeggero, schienale della panchetta posteriore, ecc.), climatizzatore bi-zona all’anteriore e bocchette dell’aria per i passeggeri posteriori. Bigster vanta una delle migliori abitabilitá del segmento C-SUV, rispondendo cosí a un’esigenza fondamentale dei clienti di tale mercato. Puó ospitare comodamente fino a 5 persone con i rispettivi bagagli. Offre l’altezza a filo padiglione piú generosa del segmento, sia davanti che dietro, dando cosí una sensazione di spazio particolarmente ampio. I passeggeri dei sedili posteriori possono contare sul maggior spazio per le gambe del segmento, un vantaggio di tutto rispetto per il comfort nei lunghi viaggi. Bigster si distingue per il miglior volume del bagagliaio del segmento (fino a 702 litri VDA al di sotto della cappelliera), qualitá fondamentale per i viaggi in famiglia. La lunghezza e l’altezza del vano di carico stabiliscono nuovi standard per il mercato dei C-SUV. I clienti di Bigster potranno godersi facilmente lo straordinario spazio interno a loro disposizione grazie a tante soluzioni e accorgimenti pratici. La modularitá 40/20/40 dei sedili posteriori consente di conciliare trasporto di oggetti ingombranti e comfort dei passeggeri. Quando sulla panchetta posteriore sono seduti due passeggeri, il loro comfort potrá essere ulteriormente incrementato abbassando la parte centrale dello schienale che diventa cosí un bracciolo con tanto di due porta-bevande e supporto per smartphone. Con gli schienali dei sedili ripiegati, invece, Bigster offre un pianale del bagagliaio piatto e una straordinaria lunghezza massima di carico, pari a 2,7 metri. La funzione Easy Fold consente di ripiegare facilmente gli schienali posteriori dal bagagliaio con due comandi situati a destra e a sinistra del vano di carico. Il tappetino di gomma del bagagliaio, robusto e facile da pulire, offre una protezione ideale al pianale del vano di carico. Quando non viene utilizzato, puó essere facilmente arrotolato e riposto. È di serie nell’allestimento Extreme e disponibile come accessorio per tutte le versioni di Bigster. La funzione Boot Organizer permette di visualizzare la capacitá di carico di ogni modello e di ottimizzare l’archiviazione del bagagliaio utilizzando l’assistente integrato. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 17-Lug-25 14:19

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA