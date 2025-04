Dacia Duster, grandi qualitá anche in off road

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Dacia Duster dimostra di adattarsi al meglio anche nei percorsi off-road, nella sua versione 4X4, grazie a un comportamento dinamico ottimizzato dalla qualitá del lavoro che svolgono le barre antirollio. Aumentandone la rigiditá il veicolo ottiene una significativa riduzione del rollio (-17% rispetto alla versione precedente) che si traduce in una maggiore stabilitá e versatilitá su tutti i tipi di strada. La maggiore rigiditá del telaio é accompagnata, durante la guida in fuoristrada, da un nuovissimo sistema di gestione elettronica della trazione che aumenta ulteriormente le performance su questi tipi di tracciato. Anche le impostazioni di smorzamento, il rapporto e la regolazione del servosterzo godono di tarature che ne garantiscono una risposta piú precisa in diverse condizioni di utilizzo. Dacia Duster con trazione 4×4 é dotato di Terrain Control che puó essere gestito attraverso 5 modalitá di guida. Auto: il sistema gestisce automaticamente la coppia tra l’avantreno e il retrotreno in funzione dell’aderenza e della velocitá. Snow: ottimizza le traiettorie sulle strade sdrucciolevoli grazie a specifiche impostazioni del controllo di stabilitá e del sistema di controllo trazione. Mud/Sand: per circolare su superfici instabili, come i sentieri fangosi o sabbiosi. Off-Road: offre le migliori capacitá off-road su percorsi difficili. In termini di prestazioni, garantisce il massimo dell’aderenza, distribuendo in modo automatico e ottimale la coppia tra le ruote anteriori e posteriori a seconda delle condizioni rilevate sul terreno e della velocitá del veicolo. Eco: consente di ottimizzare i consumi di carburante agendo sulla climatizzazione e sulle prestazioni del veicolo. Ottimizza la distribuzione della coppia tra avantreno e retrotreno per limitare il consumo di carburante, adattandosi contemporaneamente alle condizioni di aderenza della strada. Dacia Duster 4X4 é caratterizzato da un’altezza da terra di 217 mm misurati tra gli assi. Degni di nota sono anche gli angoli di attacco e di uscita con 31° all’anteriore, 36° al posteriore, e angolo di dosso pari a 24°. Quanto agli aiuti alla guida, il sistema di controllo della velocitá in discesa si dimostra particolarmente utile in caso di guida off-road e discese ripide e scivolose. Agisce soprattutto sui freni per evitare di perdere il controllo del veicolo e garantire cosí una giusta velocitá (a seconda degli input del conducente) da 0 a 30 km/h. Il sistema funziona su tutti i rapporti del cambio, compresa la retromarcia. Il conducente non dovrá piú preoccuparsi dei pedali dell’acceleratore e del freno, ma solo del volante per controllare la direzionalitá del veicolo. Dacia Duster é disponibile nella versione Expression Tce 130 4X4 con un prezzo di listino da 26.400 euro. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Dacia- ads/com 01-Apr-25 16:42

