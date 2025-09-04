Dacia, nuova offerta di motori su Duster e Bigster

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La gamma di motori di Duster e Bigster evolve con l’offerta dell’hybrid-G 150 4×4 su entrambi i modelli. L’unione della tecnologia ibrida, della doppia alimentazione benzina/GPL e della trasmissione integrale, rappresenta una novitá assoluta nel contesto mondiale. Questa motorizzazione ibrida 4×4 bi-fuel benzina / GPL offre al tempo stesso prestazioni, versatilitá e consumi ridotti. Abbina la potenza del motore 1.2 litri mild-hybrid 48V da 103 kW (140 cv) all’anteriore con quella del motore elettrico posteriore che eroga fino a un massimo di 23 kW (31 cv). La potenza massima combinata erogata é pari a 113 kW (154 cv) con una coppia di 230 Nm per il motore termico e fino a 87 Nm per il motore elettrico. Il motore termico é abbinato a un cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti con comandi al volante, mentre il motore elettrico ha un cambio a due marce, il tutto disinnestabile. Il vantaggio del cambio a due marce abbinato al motore elettrico posteriore, novitá assoluta per il segmento, é quello di garantire un’elevata coppia alle ruote a bassa velocitá in prima, ma anche di far girare il motore elettrico meno rapidamente ad alta velocitá, sfruttando al tempo stesso l’ampia copertura di trazione del retrotreno fino a 140 km/h. La modalitá in folle (disinnesto della frizione) consente di eliminare completamente le perdite per attrito su strada per un maggior controllo dei consumi nella modalitá a 2 ruote motrici. Novitá assoluta per il brand Dacia: i cambi del sistema a doppia frizione possono essere effettuati anche con i comandi al volante. Questi ultimi vengono particolarmente apprezzati in determinate situazioni, come la guida offroad, il traino e la guida in montagna. Grazie alla batteria agli ioni di litio 48V da 0,84 kWh, che si ricarica da sola in fase di decelerazione e frenata, e al motore elettrico collegato alle ruote posteriori, é possibile effettuare numerosi spostamenti in modalitá 100% elettrica. In ciclo urbano, Duster e Bigster hybrid-G 150 4×4 possono circolare fino al 60% del tempo in modalitá 100% elettrica. Questo motore ibrido 4×4 bi-fuel, offerta unica sul mercato, consente di risparmiare grazie al GPL, il cui prezzo al litro é storicamente contenuto (0,703 euro/l in Italia nel mese di agosto 2025). Questa tecnologia permette di ridurre il TCO del 30% e le emissioni di CO2 di 20 g in media rispetto all’attuale offerta del mild hybrid 130 4×4. I due serbatoi da 50 litri di benzina e 50 litri di GPL garantiscono un’autonomia fino a 1.500 km (ciclo WLTP, per Duster) senza necessitá di rifare il pieno. Grazie alla tecnologia mild hybrid 48V, questo motore ottimizza i consumi con una media di soli 7,1 – 7,2 l/100 km (GPL) | 5,5 – 5,6 l/100 km (benzina). Le emissioni di CO2 sono rispettivamente pari a 116 – 118 g/km (GPL) e 124 – 126 g/km (benzina). La trazione integrale, assicurata dal motore elettrico posteriore, presenta molti vantaggi: 2 rapporti del cambio per ottimizzare la copertura dell’uso 4×4 da 0 a 140 km/h. Retrotreno disinnestabile per ridurre l’attrito (con conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2). Coppia immediatamente disponibile non appena l’avantreno rileva una perdita di aderenza Facilitá d’uso sia su strada che offroad. Duster e Bigster offrono 6 modalitá di guida abbinate a queste motorizzazioni che consentono di adattarsi a tutte le situazioni: Auto per lasciare che il veicolo gestisca automaticamente l’alternanza tra le modalitá 4×2 e 4×4; Eco per il massimo risparmio, beneficiando al tempo stesso dell’avviamento in modalitá elettrica e del passaggio alla modalitá 4×4 se l’aderenza si riduce; Snow per una guida 4×4 piú sicura su strade con scarsa aderenza; Mud / Sand a trazione integrale ottimizzata per i terreni instabili; Lock per la guida off-road su terreni molto accidentati a bassa velocitá; Hill Descent Control per il controllo dello sterzo stabilizzando la velocitá in discesa su superfici scivolose (tra 3 e 30 km/h). Con il motore hybrid-G 150 4×4, Duster e Bigster mantengono intatte tutte le capacitá offroad, aggiungendo una grande flessibilitá e fluiditá di guida grazie al cambio automatico e al motore elettrico posteriore. La nuova motorizzazione sará disponibile entro fine anno su Duster e Bigster. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 04-Set-25 13:50

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA