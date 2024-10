Dal 2022 80mila passeggeri su volo diretto Neos Malpensa-Almaty

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Il forum “Kazakistan – Italia: Trade Investment opportunities on the Road to Kazakhstan”, tenutosi ieri a Palazzo Lombardia a Milano, é parte di tre giorni (7, 8 e 9 settembre) di conferenze, dibattiti e incontri B2B per rafforzare le relazioni tra l’Italia e il Kazakistan. Nato con l’idea di dare seguito al recente vertice con il governo italiano in cui é stato messo in evidenza il ruolo strategico dell’Asia Centrale per gli interessi dell’Italia, é stato inoltre l’occasione per Neos di fare un bilancio del primo anno e mezzo di collegamento tra i due paesi. Il volo diretto Milano Malpensa – Almaty, operato da un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti con due frequenze settimanali (il giovedí e la domenica dallo scalo milanese e il venerdí e il lunedí dall’aeroporto kazako, con una percorrenza di 7 ore), si é rivelato una grande opportunitá di interscambio business e leisure tra l’Italia e il Kazakistan. “Dal giugno 2022, abbiamo portato circa 80mila persone su questa direttrice, con due frequenze settimanali operate per tutto l’anno, senza nessuna interruzione – ha sottolineato Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos – . Normalmente, operiamo in inverno con un volo da 186 posti e da 355 in estate. Questa tratta nasce grazie alla sollecitazione dell’ambasciata italiana ad Astana. Abbiamo visto che questa destinazione aveva delle caratteristiche per noi importanti, proprio per una focalizzazione sul traffico turistico e una vocazione incoming che ci vede servire questo tipo di flusso verso l’Italia giá da altri punti nel mondo. Quindi, nel 2021, abbiamo deciso di organizzare una sorta di volo di rappresentanza, invitando degli operatori economici. In Kazakistan, abbiamo conosciuto tutte le autoritá e la compagnia di bandiera con cui oggi abbiamo degli accordi commerciali”. La tratta é stata in primis istituita per il trasporto di merci e per assecondare la forte domanda di viaggi verso l’Italia da parte dei turisti kazaki, prima sfavoriti nel ranking degli arrivi per la mancanza di un volo diretto. Nel tempo la programmazione si é ampliata, arrivando a schedulare voli in coincidenza con quello da Almaty, per dare maggiori possibilitá ai turisti che volano su Milano: l’Italia puó rappresentare infatti la destinazione finale, puó essere la porta di ingresso per l’Europa, oppure anche uno scalo verso mete piú lontane, sfruttando la programmazione di Neos verso la Repubblica Dominicana, New York e L’Avana. Il Kazakistan é una terra con una natura ancora incontaminata, da vivere 365 giorni l’anno, grazie anche al fitto calendario di eventi, e con un enorme potenziale economico, vista la grande disponibilitá di carbone, uranio, cotone, rame e petrolio. Sede di molteplici aziende italiane in campo energetico, e non solo, il Kazakistan sta vivendo, infatti, un momento decisivo per il suo sviluppo, a seguito anche delle importanti riforme che sta apportando in campo politico, sociale e istituzionale. Soffermandosi sui futuri progetti di sviluppo della compagnia, Stradiotti ha precisato che “la flotta, che conta oggi 16 aeroplani, crescerá nei prossimi mesi con l’arrivo di altri tre aeromobili di nuova fabbricazione. Inoltre, partiremo a breve con un collegamento tra Milano e Lagos”. Il 9 ottobre alle ore 11:00 durante TTG Travel Experience (presso la sala Abete) si terrá un ulteriore incontro in cui Neos, Francorosso, Visit Almaty e Kazakh Tourism presenteranno le meraviglie e le attrazioni del Kazakistan, illustrando le straordinarie esperienze di viaggio che questo paese ha da offrire. -foto xm4 Italpress- (ITALPRESS). xm4/mgg/red 08-Ott-24 16:44

