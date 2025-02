Dalla Regione Lazio nuove misure per i professionisti

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Favorire la crescita e la competitivitá del comparto regionale delle professioni, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani. Sono gli obiettivi del nuovo pacchetto di provvedimenti della Regione Lazio, illustrato oggi nella Sala Tevere della Giunta regionale nel corso dell’evento “La Regione Lazio per i Professionisti: Normativa, Opportunitá, Finanziamenti”. “È una vera e propria strategia per i liberi professionisti – ha detto la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli – Partiamo con un bando dedicato ai giovani con 5 milioni di euro a fondo perduto per gli under 40. Ma complessivamente c’é anche un piano di azione per dare a tutti i professionisti la possibilitá di accedere ai fondi europei. Inoltre, siamo la prima regione in Italia a proporre una legge sull’equo compenso, che allinea quella regionale a quella nazionale”. La nuova Legge Regionale sull’Equo Compenso recepisce infatti la Legge Nazionale n.49 del 2023 ed estende l’obbligo di adeguarsi a tutte le societá di emanazione regionale. “È un segnale ed é importante rafforzare questo messaggio”, ha aggiunto Angelilli durante la conferenza stampa. Previsto poi uno specifico Avviso Pubblico per sostenere l’avvio delle attivitá dei giovani professionisti con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro e due finestre disponibili (nel 2025 e nel 2026). Potranno fare domanda i giovani professionisti sia in forma singola sia in forma associata, che avranno la possibilitá di accedere ad un contributo a fondo perduto che coprirá il 60% del progetto presentato, fino a un massimale di 25 mila euro. “È un progetto pilota, ma diverse regioni italiane ci guardano con interesse perchê puntano, se avremo successo, a seguirci. È un calcio d’inizio di una collaborazione che spero ci porterá lontano”, ha spiegato Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova. Inoltre, é stata istituita a dicembre la Consulta dei giovani professionisti e imprenditori del Lazio, proprio per dare la giusta rilevanza anche agli under 40. “È nostra intenzione cercare di andare sul territorio, raccogliere le istanze dei professionisti e fare non solo informazione ma anche accompagnamento, una sorta di assistenza tecnica, spiegando quali sono le misure ai professionisti interessati ad aderire”, ha aggiunto Angelilli. All’evento hanno partecipato anche Antonino Galletti, consigliere di Amministrazione della Fondazione Rome Technopole, e da remoto Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio, ed Eleonora Mattia, componente della Commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio. – foto ufficio stampa Presidenza Regione Lazio – (ITALPRESS). spf/fsc/red 17-Feb-25 14:57

