Dall’Inghilterra all’Italia, Rentokil compie 100 anni

MILANO (ITALPRESS) – Quest’anno Rentokil – azienda specializzata nel monitoraggio e controllo degli infestanti del gruppo Rentokil Initial – celebra il suo 100° anniversario. La societá fu fondata nel Regno Unito, grazie all’entomologo Harold Maxwell-Lefroy che sviluppó una soluzione per eliminare i tarli che stavano arrecando danni alle travi del tetto medievale nell’iconica Westminster Hall di Londra. Dopo aver sviluppato la prima soluzione antitarlo e avendone riscontrato l’efficacia, decise di commercializzarla insieme a una giovane e intrepida imprenditrice di nome Bessie Eades. Nel 1925 venne cosí fondata Rentokil. L’azienda inizialmente si sarebbe dovuta chiamare “Entokil”, fu poi rinominata Rentokil, per ragioni legate alla registrazione del marchio. Grazie alla leadership visionaria e all’impegno di Bessie Eades per oltre trent’anni Rentokil seppe evolversi fino a diventare il leader globale nei servizi di disinfestazione. Dagli anni ’60 l’azienda crebbe a livello internazionale, aprendo sedi in Europa, Africa, Asia, Caraibi, Nord America, America Latina e Pacifico. Nel 1995 Rentokil fece il suo ingresso in Italia con l’apertura della prima sede. Nel 2017 venne inaugurato, nel Regno Unito, il Centro di Ricerca e Sviluppo “Power Centre for Innovation” dotato di ambienti specifici per lo studio del comportamento degli infestanti e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Nel 2022 Rentokil acquisí Terminix negli Stati Uniti, diventando cosí la piú grande azienda di disinfestazione al mondo. Nel 2024, il brand é stato riconosciuto tra le World’s Best Companies dal TIME, un ulteriore segno della sua continua crescita e innovazione. “Siamo entusiasti di celebrare i 100 anni di Rentokil. Questa ricorrenza ci ricorda che siamo parte di una grande realtá internazionale, di indubbia soliditá e in continua evoluzione”, commenta Elena Ossanna, Amministratore Delegato di Rentokil Initial Italia. “Un traguardo che riflette il nostro impegno costante nell’offrire servizi di qualitá, attenti all’innovazione e alla sostenibilitá, per soddisfare le specifiche esigenze dei nostri clienti. Un successo determinato dalla dedizione di tutti i nostri dipendenti, partner e clienti che ci hanno accompagnato lungo questo straordinario percorso”, aggiunge. Oggi l’azienda é presente in 90 Paesi, ma “l’Italia – si legge in una nota – rappresenta un Paese chiave per lo sviluppo del business, grazie anche alle diverse acquisizioni svolte sul territorio, nel corso degli anni”. – Foto ufficio stampa Rentokil – (ITALPRESS). abr/sat/com 14-Apr-25 12:30

