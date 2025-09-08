Dazi, Lollobrigida “Mercato Usa irrinunciabile, accordo é sostenibile”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Per un Paese esportatore come il nostro, i dazi in uscita non sono una buona notizia e quindi non li apprezziamo particolarmente, anche se in gran parte ricadono sui cittadini americani. Per questo non comprendiamo fino in fondo le scelte del presidente Trump. Dopodichê, per quanto riguarda i rapporti fra Europa e Stati Uniti, noi li riteniamo fondamentali a prescindere da chi governa i singoli Stati, perchê sono due blocchi democratici e il rapporto di crescita di entrambi permette alla popolazione di godere della prosperitá che merita. Se questo rapporto dovesse entrare in crisi e, magari, vedessimo Paesi autocratici viaggiare a velocitá diverse, come sta accadendo a est del mondo, ció potrebbe rappresentare un problema ben piú grave. Ciononostante, il mercato americano per noi é irrinunciabile e l’accordo del 15% lo riteniamo abbastanza sostenibile: in alcuni settori non incide, perchê ad esempio su alcuni formaggi i dazi erano giá previsti”. Cosí il ministro dell’Agricoltura, della Sovranitá Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida intervenuto nel corso di “Non Stop News” su Rtl 102.5. “Continueremo a lavorare in questi mesi per cercare di ottenere delle esenzioni sugli asset strategici per il nostro export agroalimentare. Non é detto che ci si arrivi e, nel caso in cui dovessero verificarsi contrazioni delle esportazioni verso gli Usa, interverremo in sostegno delle imprese per quanto necessario. Nel frattempo, lavoriamo e apriremo nuovi mercati per offrire la possibilitá di nuovi insediamenti in termini di sbocchi commerciali, cosí da far crescere il nostro export”, ha aggiunto. Il ministro ha poi sottolineato come “il governo Meloni é quello che ha investito piú di tutti, nella storia repubblicana, nell’agricoltura. Continueremo a farlo con la nuova legge di bilancio, nella quale verranno confermati gli stanziamenti giá previsti, abbiamo raggiunto i 12 miliardi in tre anni”. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/com 08-Set-25 13:37

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA